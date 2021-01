Vivere con un animale a quattro zampe è una delle gioie più grandi per i padroni di questi animali. Allo stesso tempo, però, questa convivenza può essere piena di rischi per entrambi.

Per questo motivo tantissimi stanno cercando di tutelarsi con delle forme di assicurazione che permettano di proteggere il proprio cane e non spendere un patrimonio.

Scopriamo assieme, allora, perché tutti i padroni stanno comprando questa protezione per i propri cani.

Le spese veterinarie

Tra le spese sostenute per il nostro amico a quattro zampe quelle veterinarie solitamente non spiccano per importanza. Un cane necessità, infatti, di due controlli circa all’anno, con una spesa che si aggira intorno ai 60 euro.

Purtroppo, però, lo stesso non succede nel momento in cui il nostro amico fosse malato oppure dovesse sottoporsi ad un intervento. Fare una tac al proprio cane costa più di 300 euro con picchi che possono arrivare ai 1.500.

Allo stesso tempo, un intervento può costare da un minimo di 2.000 ad un massimo di 10.000 euro. Ecco perché, per essere aiutati in queste spese, stipulare un’assicurazione sanitaria per il proprio amico può essere una buona idea.

Questo vale anche per quanto riguarda la protezione da smarrimento e problemi con terze persone.

Morsi e contenziosi

Una delle problematiche che si può incontrare quando si possiede un cane è legata, infatti, a dei contenziosi con vicini o sconosciuti.

Il nostro cane, infatti, potrebbe mordere una persona, un altro suo simile oppure far cadere per sbaglio una anziana signora. In questi casi la legge è chiara e la responsabilità per il fatto commesso dal nostro amico a quattro zampe è nostra.

Quindi, anche per avere assistenza legale durante dei contenziosi ed evitare, quindi, multe salate potrebbe essere una buona idea assicurarsi.

Ma quali sono i costi di tali assicurazioni? La media nazionale è di 50-60 euro all’anno, un prezzo che spiega perché tutti i padroni stanno comprando questa protezione per i propri cani.