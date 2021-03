Chi desidera un animale domestico si trova dinnanzi a una vasta scelta. Oggigiorno le categorie e le specie animali da tenere in casa sono tante. Alle volte, tra queste si trovano anche specie abbastanza rare o particolari. Serpenti, lucertole, addirittura ragni e pesci esotici.

Eppure, senza andare troppo lontano, esiste un roditore che può diventare un compagno di vita speciale. Esso è ancora poco diffuso in Italia rispetto a criceti e conigli nani. Stiamo parlando del Cincillà. Una piccola palla di pelo candido dal carattere socievole e affettuoso. Ecco perché tutti desidereranno avere in casa questo piccolo straordinario animale domestico.

Storia e caratteristiche del cincillà

Il cincilla appartiene alla famiglia dei roditori. Originario della catena montuosa delle Ande, il suo nome significa “piccolo, silenzioso e forte”. Per anni, il cincillà è stato allevato in cattività per il suo manto pregiato. Questo è considerato il più morbido al mondo. Ancora oggi l’uccisione irregolare e massiva di questi animali per ricavarne pellicce rischia di farli estinguere. Il cincillà domestico si distingue per le tonalità di colore che vanno dal grigio al panna. Ma la selezione ha creato anche mantelli con caratteristiche particolarmente pregiate. Inoltre, possiede un udito portentoso. Così viene spesso usato come soggetto per indagini sul sistema uditivo.

Gli esemplari femmina raggiungono un peso di 800g, mentre i maschi si mantengono sui 600g. Sono animali facili da allevare, soprattutto sono estremamente socievoli. Inoltre, una caratteristica particolarmente amata dai padroni di cincillà è che hanno un’aspettativa di vita lunga. Questa specie sopravvive anche per 20 anni, rimanendo accanto al proprio padrone per lungo tempo.

Perché tutti desidereranno avere in casa questo piccolo straordinario animale domestico

Le ragioni per cui si dovrebbe desiderare un cincillà sono parecchie. La loro forza fisica per esempio. Essi sono capaci di resistere a temperature bassissime e non hanno bisogno di molte cure. L’alimentazione è semplice a base di fieno e fibre, più verdure fresche. La forza fisica è poi commisurata a quella caratteriale. Pur essendo in natura un animale notturno, il cincillà ama trascorrere il proprio tempo libero insieme all’amico umano. Gli occhietti neri svegli e attenti ne mostrano la fantastica attitudine al gioco e la sensibilità.

Il punto di forza del cincillà è la curiosità. Non sarà difficile instaurare un rapporto di affetto, che il cincillà dimostra con strilli acuti, piccoli baci e morsi affettuosi, arrampicandosi sulle spalle del padrone e cercando contatto fisico. È vero anche che ogni soggetto mostra un carattere diverso. Questo docile paffuto roditore ama saltare, si diverte a fare percorsi a ostacoli e bagni di sabbia. L’unico punto a sfavore: la gabbia deve essere abbastanza grande.