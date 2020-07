Perché tutti comprano i titoli azionari delle grandi società tecnologiche in Borsa? In pochi minuti vi spiegheremo perché Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook e Netflix siano dei punti fermi della crescita globale. Vediamo come queste aziende abbiano beneficiato di un cambiamento tecnologico straordinario. E perché abbiano ancora una crescita incredibilmente lunga davanti.

Queste aziende stanno beneficiando degli incredibili cambiamenti tecnologici che stanno avvenendo. Cambiamenti come risultato della domanda di e-commerce, cloud computing e digitalizzazione. E anche se hanno fatto così tanto e bene per molti anni, il nostro Ufficio Studi pensa che il futuro sia molto buono per questi nomi. Come risultato della pandemia di Covid-19, queste aziende hanno accelerato le loro attività da un giorno all’altro. Perché? Perché con la richieste di più e-commerce, il cloud computing è esploso. Di conseguenza le valutazioni di queste aziende sono aumentate, anche se sembrava che il mondo stesse andando verso la recessione.

Perché tutti comprano i titoli azionari delle grandi società tecnologiche in Borsa?

Google e Facebook sono davvero la forza dominante nel mercato pubblicitario globale. Facebook ha oltre 1,7 miliardi di utenti. Gli inserzionisti possono rivolgersi direttamente a tutti questi utenti, per vendere loro i prodotti e i servizi che vogliono. Gli utenti di Facebook stanno trascorrendo tante ore al giorno su tutte le loro molteplici piattaforme, che si tratti di Facebook, Instagram o Whatsapp. La cosa più importante per Facebook è che deve ancora monetizzare alcune di queste piattaforme in termini di e-commerce e pagamenti. Google non è solo il motore di ricerca che tutti noi conosciamo e amiamo, ma ha anche costruito una delle più grandi piattaforme video, cioè YouTube. Oltre cinque miliardi di video vengono caricati ogni giorno su YouTube. E Google ha appena iniziato a monetizzare tutti gli spettatori che sono sulla sua piattaforma.

Apple è davvero un punto fermo dell’essere connessi.

E’ realmente tutta una questione di essere, è uno status symbol. Ogni due anni abbiamo bisogno di un nuovo telefono, e non ci sogneremmo nemmeno di usare un’altra compagnia. Perché? Perché la Apple ha tutta la nostra vita collegata ai suoi dispositivi. L’azienda ha recentemente trasformato la sua attività, trasformandosi in un’azienda di servizi. Fornisce archiviazione, intrattenimento, notizie e persino pagamenti. Il futuro sembra molto buono per Apple. Il mondo è tutto collegato, ed è un mondo globale, e Apple continuerà ad essere una forza dominante anche in futuro.

Non si può gestire un’azienda senza i prodotti Microsoft. Che si tratti di cloud computing, di analisi dei dati, di Microsoft Office, o anche della posta elettronica, c’è bisogno di Microsoft nella vita di tutti i giorni. Microsoft è anche diventata un’azienda di intrattenimento con la sua console Xbox. In questi tempi di pandemia, con le persone bloccate a casa, Microsoft e la sua piattaforma Xbox sono stati in grado di soddisfare le esigenze di intrattenimento.

Netflix ha certamente avuto un enorme impulso come risultato del fatto che le persone sono state essenzialmente bloccate a casa. Ciò che rende Netflix così sorprendente è la sua capacità di creare programmi in linguaggi locali. Oggigiorno fa programmi in tutto il mondo per oltre 200 paesi, e la sua piattaforma è anni luce avanti rispetto alla concorrenza. Al momento Netflix ha quasi 200 milioni di abbonati, ma il team di analisti di Proiezionidiborsa pensa che sarà in grado di raddoppiare la sua base di abbonati nei prossimi cinque anni.

Amazon è il negozio aperto 24/7.

Ha oltre 12 milioni di prodotti che si possono ordinare in qualsiasi momento in tutto il mondo. E sta spendendo miliardi e miliardi di dollari per offrire spedizioni in un giorno ai suoi clienti. Molto presto non sarà più necessario uscire di casa per nessun motivo per fare shopping, perché Amazon sarà in grado di fornire tutto. La cosa ancora più interessante dell’azienda è che adesso è una società di cloud computing. La piattaforma di Amazon è in grado di permettere ad altre aziende di tutto il mondo di operare online. Amazon è una delle migliori opportunità di investimento per il futuro, ed è gestita da un genio come Jeff Bezos.

Anche se queste aziende sono oggi valutate oltre un trilione di dollari in Borsa, pensiamo che il loro futuro sia molto buono. Sono imprese e franchising dominanti. E’ quindi difficile immaginare che queste aziende non venderanno più prodotti, più servizi, e che non saranno una parte più grande della nostra vita in futuro. Il nostro team di esperti suggerisce di investire in aziende scalabili. Aziende che abbiano enormi opportunità di reinvestimento, e che siano gestite in maniera molto intelligente. Troviamo tutte queste caratteristiche nei titoli azionari che abbiamo nominato. La tecnologia delle Big Tech è un tema che crescerà sempre di più nei portafogli con il passare degli anni.