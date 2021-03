Non c’è sensazione più bella di tornare a casa dal lavoro, farsi una doccia e mettersi in un letto con le lenzuola appena lavate. L’abbraccio che ci avvolge quando compiamo questa azione non ha prezzo. Ma il tutto potrebbe essere rovinato da un semplice problema: il colore delle nostre lenzuola. Se queste appaiono ingiallite e smorte, infatti, l’emozione di rilassarsi avvolti da esse scompare nel nulla. Ma, per evitare ciò, ci sono dei piccoli rimedi casalinghi che possiamo mettere in atto. Nel nostro precedente articolo, avevamo già dato qualche consiglio che potesse tornare utile. E oggi, invece, vediamo, in relazione a questa situazione, perché tutti adesso stanno spargendo il sale grosso sulle lenzuola per risolvere un problema comunissimo.

Il sale grosso, aiutato da altri ingredienti, farà al caso nostro e risolverà la situazione

A venire in nostro soccorso è proprio il sale grosso. Praticamente tutti hanno questo ingrediente nella loro cucina. Perciò, non sarà di certo un problema. Inoltre, dovremo procurarci del sapone di Aleppo, dei detersivi per capi delicati e un piccolo goccio di candeggina. Questi elementi, combinati, daranno una nuova vita alle nostre lenzuola e le faranno apparire come nuove. Basterà sapere come sfruttarli!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come mettere in atto questo rimedio casalingo e avere sempre lenzuola che sembrano come nuove

Prendiamo il nostro lenzuolo ingiallito e cospargiamolo di sale grosso. Ora, riponiamolo in una bacinella che contiene acqua calda, sapone di Aleppo e una goccia di candeggina. Lasciamolo a riposo per un paio d’ore circa e, successivamente, laviamolo in lavatrice. Vedremo che il suo colore tornerà quello di un tempo dopo qualche lavaggio così! Dunque, ora sappiamo perché tutti adesso stanno spargendo il sale grosso sulle lenzuola per risolvere un problema comunissimo. Possiamo provare questo rimedio che viene dalle vecchie generazioni e vedere se funzionerà! L’aspetto fantastico di questa soluzione è che risulta essere perfetta anche per le lenzuola di lino, che spesso sono difficili da pulire!