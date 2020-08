Perché Trump vuole oscurare TikTok?

Trump ha dichiarato di voler oscurare il social media TikTok. Ma perché? La posizione ufficiale della Casa Bianca è che TikTok è una possibile minaccia alla sicurezza americana. Il social media proviene infatti dalla Cina, Paese non proprio simpaticissimo al Presidente degli Stati Uniti.

Tuttavia, potrebbe non essere questa la vera motivazione.

TikTok, il social media della Gen Z

TikTok è un social media che permette di condividere brevi video con musica, scritte, foto eccetera. Si possono usare filtri ed effetti particolari per rendere più interessante il proprio contenuto. La maggior parte dei suoi utenti sono ragazzini adolescenti. Vengono chiamati Gen Z o Generazione Z, sono i nati dal 1995 in poi. Nati con lo smartphone in mano e la conoscenza del mondo a loro disposizione. Su TikTok fanno balletti, mostrano i propri talenti e si organizzano per bullizzare Trump.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Perchè Trump vuole oscurare TikTok: il rally di Tulsa

Il vero motivo per cui Trump vuole oscurare TikTok sembra essere di natura più personale. Alla fine di giugno, Trump aveva organizzato un rally a Tulsa, Oklahoma, per lanciare la propria campagna presidenziale. Le elezioni sono previste per l’inizio di novembre 2020, come previsto dalla Costituzione americana.

Biglietti gratuiti, bastava registrarsi ed ecco fatto. Qualche giorno prima dell’evento, i telegiornali statunitensi hanno rivelato i numeri incredibili: oltre un milione di biglietti venduti. Il palazzetto scelto per l’evento, sembrava non essere più in grado di contenere la folla di sostenitori di Trump. Così, in aggiunta ai 19.000 posti del palazzetto, è stata presa una struttura adiacente ed è stato previsto un maxi schermo all’aperto.

Peccato che non sia andata come previsto. L’evento è stato un flop gigantesco. Poche migliaia di persone si sono presentate all’inaugurazione della campagna di Trump, lasciando il palazzetto praticamente vuoto.

Questo perché a quanto pare i ragazzini di TikTok si sono organizzati sul social media. Hanno deciso di riservare quanti più biglietti possibile per poi non presentarsi all’evento. Facendolo risultare un disastro.

Ovviamente questo non ha fatto contento Trump, il quale ha dichiarato appunto di voler oscurare TikTok.

Che sia per ragioni di geopolitica o per la grossa figuraccia fatta a Tulsa, Trump vuole oscurare TikTok e non è ancora chiaro come riuscirà la Gen Z a continuare ad usarlo. Perché stati sicuri che questi ragazzini non si arrenderanno.