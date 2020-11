Il tartaro nei cani, come negli esseri umani è un problema non indifferente. Sebbene per le persone sia una cosa principalmente estetica, nei nostri amici a quattro zampe è anche pericoloso. Vediamo perché. Perché togliere il tartaro dai denti dei cani è essenziale per la loro salute. Prima di tutto esiste un processo apposta per togliere il tartaro dai denti. Si chiama detartrasi. Questa procedura è importante tanto per le persone quanto per gli animali. Soprattutto per le persone predisposte a problemi gengivali.

La detartrasi è un procedura che va ad eliminare il tartaro che si è formato su denti e gengive. Il tartaro è composto da batteri, saliva, residui e cellule gengivali. Si presenta come una patina gialla sulla superficie dei denti. A volte può essere anche più scura. Quindi è buona pratica fare questo trattamento per curare al meglio l’igiene orale di persone e animali.

Ma perché nei cani è pericoloso?

Oltre al fattore estetico, il tartaro nei cani anche pericoloso. Infatti il tartaro che si va a sovrapporsi sul dente lo rende meno liscio. E crea in questo modo dei buchini in cui è più facile che si depositino batteri. Se non viene eliminato, potrebbe causare un’infezione. Prima gengivale e se dovesse peggiorare può estendersi a tutta la bocca. Creando non solo dolore e fastidio al nostro cucciolo, ma nel peggiore dei casi potrebbe trasformarsi in parodontite. E addirittura arrivare alla caduta dei denti. Quindi è molto importante per la salute del nostro cane che il tartaro venga rimosso periodicamente.

Basta contattare il veterinario che si occuperà di tutto. Ed ecco perché togliere il tartaro dai denti dei cani è essenziale per la loro salute. I nostri amici a quattro zampe sono importanti per noi e quindi dobbiamo prenderci cura di loro. Perché non ci pentiremo mai di averli con noi.