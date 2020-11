Perché sterilizzare i cani? Ecco la risposta

La sterilizzazione per il cane femmina, o la castrazione per il cane maschio, prevedono un’operazione chirurgica che possono svolgere esclusivamente i veterinari.

Decidere di sterilizzare il nostro cane, non è semplice. Sfuma per sempre il desiderio di vedere il nostro amato amico a quattro zampe, diventare genitore di cuccioli che gli assomigliano.

Ma molti padroni, non hanno il tempo nè la dedizione necessaria, per assumersi questa importante responsabilità.

I rischi della sterilizzazione

La sterilizzazione o castrazione, come tutte le operazioni chirurgiche, presenta dei rischi.

I veterinari svolgono questa pratica ormai quotidianamente e questo tipo di intervento è oggi considerato un intervento di routine.

Questo, però, non significa che sia privo di rischi.

Purtroppo negli anni sono stati riscontrati rari casi in cui queste pratiche hanno dato esiti fatali indesiderati.

Ma, nonostante rari casi, la sterilizzazione continua ad essere una pratica consigliata a tutti i padroni che non siano in grado di affrontare una cucciolata.

Ecco perché sterilizzare i cani.

I benefici per il cane

Il periodo migliore in cui è consigliata la sterilizzazione per il cane femmina è quello che precede il secondo calore.

In questo modo possiamo evitare l’insorgenza di tumori all’utero e alle ovaie in femmine che non avranno cucciolate.

Per quanto riguarda il cane maschio, le tempistiche possono essere meno rigide.

Anche i cani maschi, che spesso hanno una predisposizione a tumori della prostata e dei testicoli, con la castrazione verranno protetti.

Il cambiamento caratteriale che segue la castrazione o la sterilizzazione, da molti discusso, è un argomento controverso. Ciò che cambia, è sicuramente, la funzione degli ormoni, che circoleranno in modo diverso. Non neghiamo come molti notino, nel proprio cane, la perdita di aggressività. Questa potrebbe essere data proprio dalla diversa circolazione di ormoni specifici a seguito dell’estrazione di organi riproduttivi.

Perciò, se non siamo in grado di gestire una cucciolata e vogliamo proteggere i nostri migliori amici, non dimentichiamoci di consultare il nostro veterinario

