Spesso per cercare l’atmosfera natalizia andiamo molto lontano. Infatti, prendiamo il treno o l’aereo per recarci nel centro e nel nord Europa, dove ci sono tantissime città famose proprio per i mercatini di Natale.

Che siano in Svizzera, Francia, Germania o Austria, arrivare in queste città può rappresentare un esborso economico importante per molte famiglie italiane. Certo, la cultura e la tradizione dei mercatini di Natale è anche già arrivata qui in Italia, ma gli originali hanno sicuramente un altro gusto.

Tuttavia, per vivere la magia del natale non servono necessariamente i mercatini di Natale. Anzi, ci sono tantissimi borghi italiani che con le loro decorazioni possono far vivere ai visitatori un momento davvero speciale. Infatti, perché spendere tanto con vacanze costose quando possiamo visitare questi borghi meravigliosi e pieni di luci natalizie. Vediamo quali sono.

Ariccia e Grottaferrata

Ariccia ha uno straordinario parco, il Parco Chigi, che durante le festività natalizie si illumina e si trasforma nel Parco delle Favole Incantate. Cittadina dei castelli romani, Ariccia è conosciuta nel Lazio e in Italia per la sua celebre porchetta ma anche per le sue decorazioni natalizie. Infatti, oltre al parco illuminato possiamo trovare tutte le vie del centro addobbate seguendo le fiabe.

Grottaferrata, invece, vedrà nel suo Parco Traiano il centro delle decorazioni natalizie. Infatti, verrà ospitato un mercatino dell’artigianato e della creatività con stand dedicati proprio al Natale.

Civita di Bagnoregio è quel borgo dell’Italia centrale che merita sicuramente una visita. Verso Natale, il borgo si anima con il suo tradizionale Presepe Vivente che è sicuramente tra i più particolari d’Italia. Infatti, il borgo medievale diventa per qualche giorno una vera e propria Betlemme con tanto di figuranti e di abitanti che si vestono seguendo i dettami del Vangelo.

Inoltre, sempre vicino a Roma troviamo il borgo di San Vito Romano. Infatti, oltre ad ospitare tantissimi presepi che sono fatti seguendo degli stili d’arte completamente diversi, il borgo sarà il centro di una rassegna enogastronomica importante.

Infatti, artigianato e street food saranno al centro del suggestivo mercatino di Natale del Borgo. Per raggiungere tutti questi luoghi basta avere una macchina e della buona volontà.

