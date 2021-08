Esistono alcune soluzioni semplici e naturali per evitare che l’amato amico a quattro zampe sia assalito dagli insetti che si insidiano sotto il suo pelo. Pulci, zecche e altri piccoli animali rappresentano una vera minaccia per i cani di qualsiasi taglia. In commercio esistono diversi prodotti specifici che mirano ad ostacolare la formazione di colonie di insetti sul manto del proprio animale. Chi desidera invece optare per delle soluzioni fai-da-te, potrebbe ricorrere a dei semplici rimedi grazie all’utilizzo di alcune piante. Allora, perché spendere soldi per proteggere il cane da pulci, zecche e insetti quando si può risolvere così?

Le agevolazioni economiche

Quando si ha un cane in casa è come se si aggiungesse a tutti gli effetti un altro componente alla famiglia. Questo naturalmente comporta anche numerose spese. Non è un caso che moltissimi contribuenti facciano leva su alcune interessanti agevolazioni economiche che è possibile ricevere per ridurre parecchi costi. Ne abbiamo parlato in maniera piuttosto ampia nell’articolo “Chi possiede un animale domestico può ottenere un bonus fiscale fino a 80 euro nel 2021”. Attenzione perché per ricevere simili agevolazioni occorre seguire determinate regole sulle modalità di pagamento delle spese effettuate.

Seguendo questa logica, talvolta è possibile risparmiare anche nella cura del pelo realizzando prodotti naturali e fatti in casa. Per agire nel pieno rispetto della salute del proprio animale, ricordiamo, è sempre utile chiedere consiglio e suggerimento al proprio veterinario in queste circostanze.

Perché spendere soldi per proteggere il cane da pulci, zecche e insetti quando si può risolvere così?

In natura si trovano piante aromatiche che godono di numerose proprietà benefiche per l’uomo e per gli animali. Una di queste è il rosmarino, un arbusto estremamente diffuso nelle nostre aree verdi in quanto appartenente alla famosa macchia mediterranea. Questo arbusto, che si utilizza spesso per aromatizzare numerose pietanze, possiede diverse proprietà benefiche tra le quali quelle antisettiche. In ragione delle sue caratteristiche il rosmarino potrebbe rappresentare una soluzione per il pelo del cane. In questa maniera pulci, zecche e fastidiosi insetti non dovrebbero avvicinarsi al proprio Fido per un po’ di tempo.

Tutto quello che occorre è qualche rametto di rosmarino da far bollire in un pentolino pieno di 1 litro di acqua per circa 30 minuti. Lasciar stemperare il liquido e successivamente diluirlo in 4 litri di acqua circa a temperatura ambiente. Con questa soluzione al rosmarino si potrà fare un piacevole bagnetto al proprio cane di modo che il pelo acquisisca l’odore della pianta. In alternativa, si potrebbe trasferire il concentrato in uno spruzzino e cospargere un po’ il pelo del proprio amico a quattro zampe. Un simile sistema naturale potrebbe tenere efficacemente alla larga molti insetti fastidiosi.

Approfondimento

Il cibo per animali domestici è detraibile dalle tasse?