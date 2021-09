Quante volte sarà capitato di aggirarsi per casa e sentire ancora i cattivi odori provenienti dalla cucina. Frittura, pesce, sughi, soffritti e tanto altro lasciano dietro di sé la traccia odorosa delle loro preparazioni. Per quanto succulenti possano essere molti piatti che si portano in tavola, è davvero sgradevole l’idea di avere per giorni un forte odore in casa. Una soluzione alla quale spesso di pensa sono quei profumatori per ambienti dalle innumerevoli fragranze. Certamente queste soluzioni potrebbero aiutare la lotta ai cattivi odori, ma un po’ meno le tasche dal momento che hanno costi talvolta elevati. Allora perché spendere soldi con i profumatori quando gli odori di cucina si possono eliminare con questo trucco??

Una casa profumata al punto giusto è l’ideale

Chi ama gli ambienti profumati forse non sa che in Italia esistono dei veri e propri percorsi turistici che sono un inno al profumo. In alcune regioni è infatti possibile percorrere le meravigliose vie della lavanda, una pianta straordinariamente profumata e rilassante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stessa regola vale per la propria abitazione in molti casi. Avere una casa profumata è una condizione fondamentale perché si possa percepire quell’ambiente come confortevole e ospitale. Non a caso, in un precedente articolo, abbiamo indicato alcune soluzioni per rendere la casa accogliente già dal suo ingresso. Sebbene l’azione di profumare gli ambienti domestici sia piuttosto diffusa, è utile scegliere con consapevolezza i prodotti e il dosaggio utile.

Come sottolinea una nota del Ministero della Salute, infatti, alcuni deodoranti per ambienti possono rilasciare anche sostanze irritanti per occhi, naso, gola o altro. Questi esiti sono fortemente influenzati dalla qualità del prodotto, dalle sostanze di cui si compone e dalla quantità che se ne diffonde nell’ambiente. È sempre preferibile limitarne l’utilizzo e favorire i frequente ricircolo d’aria degli ambienti per inquinare meno e limitare i potenziali danni alla salute.

Perché spendere soldi con i profumatori quando gli odori di cucina si possono eliminare con questo trucco?

Quando gli odori sono persistenti e neanche le finestre spalancate sono sufficienti a farli diventare un cattivo ricordo, esistono delle soluzioni casalinghe davvero economiche. Per eliminare la puzza di frittura o di altre cotture, tutto quello che serve è 1 litro di acqua e degli ingredienti naturali. Si può utilizzare l’aceto di mele o il succo di agrumi, oppure della vaniglia o della cannella per chi predilige i profumi dolci. Tutto quello che si deve fare è mettere l’acqua in un pentolino e aggiungere l’ingrediente prescelto o un mix di più ingredienti.

Accendendo il fornello a fiamma bassa, lasciare che l’acqua profumata evapori lentamente rilasciando il profumo in tutta la casa. Nell’arco di una manciata di minuti i cattivi odori dovrebbero scomparire lasciando il posto alla nuova profumazione naturale. In questa maniera si possono risparmiare un bel po’ di soldi sulla spesa dei deodoranti per ambienti senza rinunciare ad una casa profumata e accogliente.

Approfondimento

Quasi nessuno ci pensa ma è questo il trucco geniale per valorizzare un balcone stretto e piccolo in modo davvero economico