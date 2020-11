Ci sono dei rimedi naturali che, a volte, possono davvero aiutare. Questo tipo di soluzioni nascono dalla conoscenza popolare, in tempi in cui si risolvevano i problemi con ingredienti che tutti avevano in casa. E questo è il caso che oggi, noi del team di ProiezionidiBorsa, vogliamo trattare. Infatti, c’è una domanda che sta sporgendo spontanea in questo periodo: “Perché spargere il borotalco sulle gambe?”. Questo tipo di soluzione sta spopolando sul web negli ultimi giorni, e tutti vogliono conoscerne il motivo o lo stanno già provando. Ecco, allora, perché farlo.

Perché spargere il borotalco sulle gambe?

Il motivo è più semplice di ciò che si possa pensare. Il borotalco, infatti, rende più morbida la pelle. E le veterane sanno perfettamente quanto questo aspetto sia fondamentale per avere un risultato ottimale. Il borotalco, quindi, può sicuramente aiutare anche a sentire meno dolore. E lo si può applicare soprattutto sulle zone dove si sente più dolore. Se quindi solitamente, si avverte un forte fastidio all’inguine, il borotalco potrà solo che aiutare.

Perché utilizzarlo dopo la ceretta

L’aspetto fantastico di questo ingrediente è che non renderà solo la pelle più morbida, e quindi il dolore meno acuto. Ma, dopo aver finito di fare la ceretta, potrà essere utilizzato per asciugare completamente il sudore e il sebo. Infatti, la pelle delle gambe, sotto stress per la ceretta, ne produrrà in maggiore quantità e il borotalco aiuterà a ad avere gambe asciutte e lisce . In questo modo, si potranno anche evitare facilmente quei puntini russi che spesso si vedono.

Per onore di cronaca, bisogna sottolineare che questo metodo non ha dietro alcuna ricerca scientifica. Si tratta, infatti, di un rimedio naturale. Questo vuol dire che deriva dalla conoscenza popolare e che è stato tramandato di generazione in generazione. Ma se è stato utilizzato per così tanti, perché non provarlo!

