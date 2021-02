Prendersi cura dei fiori recisi non è un gioco da ragazzi. Ma chi ha in casa delle piante, sa quanto queste siano importanti per l’arredamento. Rendono il nostro appartamento più elegante e luminoso e, per questo motivo, dobbiamo prendercene cura con attenzione. Ultimamente, si sta diffondendo un metodo davvero interessante per farlo. Vediamo allora il perché spargere della candeggina sui fiori della nostra casa può rivelarsi una fantastica idea.

Qual è il risultato?

Non molti pensano al fatto che la candeggina non serve solo per igienizzare e pulire la casa. Ci sono tanti modi per utilizzarla, che ci aiuteranno e che ci faranno risparmiare tempo e denaro. Uno di questi riguarda la cura dei fiori recisi. Qualche goccia di candeggina sulle nostre piante, infatti, le farà durare decisamente più a lungo. Diciamo che basteranno 3 gocce in un flacone spray mischiate a dell’acqua per ottenere un effetto perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come applicare la candeggina sui fiori per assicurarsi un risultato perfetto e non rovinarli

Per quanto la candeggina possa migliorare i nostri fiori e farli durare più a lungo, ci sono assolutamente degli accorgimenti che dobbiamo attuare. Primo fra tutti sarà la quantità di questo detergente. Non dobbiamo esagerare! Basterà qualche spruzzo una o due volte a settimana per ottenere il risultato sperato. Inoltre, dovremo stare attenti alla distanza. Il nostro flacone spray dovrà essere a molti centimetri dai fiori. In questo modo arriverà in modo omogeneo su tutta la pianta, permettendole di durare più a lungo.

E ora sappiamo tutti il perché spargere della candeggina sui fiori della nostra casa può rivelarsi una fantastica idea! Proviamo per vedere i risultati. Le nostre piante saranno rigogliose e rimarranno perfette per molto più tempo. Un’idea geniale quando si ama il verde in casa e non si vuole rinunciare ad abbellirla con dei fiori. E questo metodo ci permetterà anche di risparmiare soldi, dato che potremo ricomprare piante e fiori dopo molto più tempo. Davvero geniale!

Approfondimento

I fiori da mettere nel proprio appartamento per avere fortuna, ricchezza e amore nel nuovo anno