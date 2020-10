Capita a tutti di sentirsi stanchi anche dopo una bella dormita. Insomma, ci addormentiamo presto e ci aspettiamo di risvegliarci freschi e riposati. O, magari, facciamo un pisolino pomeridiano convinti di recuperare le forze per affrontare il resto della giornata. Eppure, in entrambi i casi, a volte capita di sentirsi affaticati al risveglio. Insomma, sembra che quella dormita non sia davvero servita a nulla. E se ti sei mai chiesto, “ma perché sono ancora stanco se ho dormito per diverse ore?”, allora questo è l’articolo giusto per te. Noi del team di ProiezionidiBorsa, infatti, abbiamo la risposta.

Perché sono ancora stanco anche se ho dormito per diverse ore?

A darci la risposta è W. Christopher Winter. Il presidente di Charlottesville Neurology and Sleep Medicine. Lo studioso ci spiega che, se abbiamo una routine molto ferrata e ci svegliamo sempre alla stessa ora, il corpo si abitua a questo ritmo. E dunque, se dormiamo di più, perdiamo quell’orologio biologico che ci spinge ad alzarci carichi e pieni di energia. Cambiare la propria routine, inoltre, potrebbe farci svegliare nella fase sbagliata del sonno. E quindi in un momento in cui non siamo assolutamente pronti a utilizzare tutte le energie acquistate.

Come posso risolvere allora questo problema?

Il metodo per dormire più a lungo e svegliarsi riposati è impostare la routine in questo modo. Dobbiamo quindi cambiare totalmente i nostri orari se crediamo di avere bisogno di dormire di più. Quindi, niente panico. È una situazione totalmente risolvibile! Inoltre, è possibile che tu ti senta così anche perché hai del sonno arretrato. E dunque, hai semplicemente bisogno di dormire un po’ di più! Se infatti hai una costante sensazione di sonnolenza e senti che potresti addormentarti in ogni luogo, il tuo corpo ti sta chiedendo una pausa. Cerca di prenderti del tempo per riposare. Vedrai che, dopo poco tempo, non ti sentirai più affaticato!

