Perchè sogniamo di perdere i denti e cosa significa

Sognare è una cosa normalissima. E ad ogni persona può capitare di sognare durante la notte o i sonnellini. Almeno una volta nella vita capita a tutti di fare sogni difficili da interpretare. Per esempio, molte persone sognano di perdere i denti.

Che siano gli incisivi, i molari o i canini, sognare di perderli non è piacevole. Tutt’altro! Ci lascia addosso una sensazione di disagio inspiegabile e l’istinto di controllarci i denti. Se abbiamo mai fatto questo tipo di sogno, ci saremo chiesti perché sogniamo di perdere i denti e cosa significa. Continuiamo a leggere questo articolo per avere una risposta!

L’interpretazione dei sogni

Esistono diverse interpretazioni riguardo questo sogno. Sigmund Freud, per esempio, legava il sognare di perdere i denti a una sessualità repressa. Carl Gustav Jung, invece, pensava che fosse collegato a un momento di cambiamento e rinnovamento.

Ma non solo! Secondo la superstizione, sognare di perdere uno o più denti presagirebbe la morte di un nostro caro. Altre credenze popolari, invece, collegano questo sogno all’arrivo di soldi e denaro.

Perché sogniamo di perdere i denti e cosa significa

Sognare di perdere i denti può avere diversissimi significati. Generalmente si pensa sia legato a un senso di impotenza nei vari ambiti della nostra vita. Sembra quindi essere legato a periodi in cui la nostra vita non va come vorremmo o in cui siamo particolarmente deboli. A questo sogno può anche essere legato un senso di imbarazzo e paura di essere presi in giro.

Sognare di perdere i denti sembra sempre riflettere qualcosa di doloroso e fastidioso. Questo avviene anche quando questo sogno è interpretato come voglia di cambiamento. La novità è legata a sensazioni spiacevoli e non gioiose. Sognare di perdere i denti può anche essere connesso a una capacità decisionale povera. Infine, se sogniamo lo sgretolarsi dei nostri denti, può voler dire che stiamo passando un periodo in cui ci sentiamo brutti e poco attraenti. Ecco, quindi, cosa significa sognare di perdere i denti. Ma non preoccupiamoci, nella realtà non ci stanno cadendo!