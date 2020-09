Perché si risponde crepi quando ti dicono in bocca al lupo? E soprattutto è proprio crepi la risposta giusta? La domanda è d’obbligo visto che in realtà la risposta giusta a questo detto popolare non c’è. Sul perché si risponda crepi quando ti dicono in bocca al lupo ci sono non a caso 3 possibilità. Ovverosia 3 risposte possibili tra crepi, evviva il lupo e addirittura rispondere con un grazie.

Quando ti dicono in bocca al lupo è giusto rispondere con crepi?

Per esempio, è giusto rispondere con crepi quando ti dicono in bocca al lupo? Lo è se il detto popolare viene associato alla tradizione dei cacciatori. Che correvano proprio il rischio di mettersi nella bocca del lupo. E questo al fine di portare a casa la pelliccia che poi avrebbero messo in vendita.

Perché rispondere con evviva il lupo al detto popolare

Ma al detto popolare in tanti rispondono pure con evviva il lupo. Perché? In questo caso sul detto popolare si fa riferimento ad una tradizione storica. Ed è quella per cui il lupo protegge i suoi piccoli spostandoli con la bocca.

In questo caso quindi l’interpretazione è quella per cui finire nella bocca del lupo non è un rischio. Ma quando ti dicono in bocca al lupo è in tutto e per tutto di buon auspicio. Tocca a voi quindi decidere, nel rispondere, se far fare al povero animale una brutta fine. O se invece si preferisce concedergli una lunga vita.

Pure un grazie va bene per rispondere ad un in bocca al lupo

Contrariamente a quella che può essere l’opinione comune, pure un grazie va bene. Rispondere grazie ad un in bocca al lupo ha a sua volta la sua spiegazione. Ed è quella legata al fatto che in bocca al lupo non è altro che un augurio di buona fortuna. E la risposta standard all’augurio di buona fortuna è proprio quella di ringraziare.