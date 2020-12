Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si è in dubbio su cosa regalare a un proprio caro amico o collega a Natale, la scelta sarà sicuramente ricaduta su una pianta molto in voga in questo periodo dell’anno.

Ma cosa si nasconde dietro a questa usanza? Per rispondere a questa domanda oggi proponiamo un approfondimento su questo tema che prima o poi avrà scatenato la curiosità tutti. Perché si regala la stella di Natale nel mese di dicembre? Scopriamo la ragione che ci spinge a comprare questo fiore.

La stella di Natale

La stella di Natale, chiamata in botanica “euphorbia pulcherrima”, è uno dei tipici regali che i colleghi si scambiano prima della pausa festiva. Questa pianta, originaria del Messico, si ricollega a una leggenda di impronta cristiana. Si narra, infatti, che in tempi lontani una bambina povera si sentisse molto impotente perché vedeva persone molto più abbienti di lei portare dei doni all’altare della propria Chiesa.

La ragazzina, non volendo essere da meno, raccolse un mazzo di sterpaglie da un campo vicino e lo donò a Gesù. Per il suo buon cuore il miracolo avvenne: i rovi si trasformarono subito in questi meravigliosi fiori rossi, dando vita a questa specie vegetale.

Augurio di benessere, prosperità e rinascita

Perché si regala la stella di Natale nel mese di dicembre. Oltre a questa bella storia, però, questo arbusto si ricollega anche al colore tipico del Natale e al sangue di Cristo. Regalare questa pianta significa augurare al prossimo un anno di benessere, prosperità e rinascita.

Oggi abbiamo parlato del perché si regala la stella di Natale nel mese di dicembre. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diverse curiosità che riguardano il periodo delle feste natalizie. Suggeriamo di consultare la sezione “Cultura e Società” per scoprirne qualcuna. Ad esempio, cliccando su questo link, si può trovare un interessante approfondimento sull’albero di Natale.