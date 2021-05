Stiamo facendo una bella passeggiata. Ci guardiamo attorno, osserviamo gli alberi in fiore e scambiamo due chiacchiere con il compagno o l’amica che sta a fianco di noi.

Insomma, ci stiamo godendo una bella camminata all’aria aperta ed ecco il patatrac! Senza accorgercene siamo andati a finire in una cacca di cane.

Esiste una legge che impone ai padroni di raccogliere gli escrementi dei loro amici a quattro zampe. Nonostante ciò, purtroppo, molte persone sono negligenti e soprattutto molto maleducate.

Se il primo guaio da risolvere è come fare per ripulire le nostre scarpe, è possibile trovare un’ampia spiegazione in questo articolo.

Ma c’è anche un lato positivo della faccenda. Tra poco, infatti, spiegheremo perché si dice che pestare la cacca di un cane porti fortuna, i motivi sono ben più di uno!

Non si tratta di semplice leggenda. Esistono in realtà svariate teorie a riguardo.

Tradizione agricola

Iniziamo col dire che le feci sono un concime naturale. Per questo motivo, da sempre, nella tradizione contadina sono considerate una risorsa preziosa, una sorta di elemento vitale.

Fonte energetica

Ai giorni nostri, le feci si considerano addirittura una fonte di energia. Sono stati fatti moltissimi tentativi in tal senso. Si è addirittura arrivati ad usare le feci come combustibile, trattandole come efficaci biomasse.

Materiale da costruzione

In Paesi come l’India, le feci animali vengono fatte essiccare e vengono poi utilizzate come materia prima da costruzione. Nello specifico, gli indiani ci costruiscono i mattoni.

Durante la Seconda Guerra Mondiale

Durante gli anni di questo tragico periodo storico, il famoso detto popolare sulle feci porta fortuna aveva un altro significato ancora. Era infatti usanza dire che, dove c’era la «cacca» era impossibile ci fossero mine antiuomo, proprio per il fatto che un animale aveva potuto fare i suoi bisogni lì senza saltare per aria.

Un famoso detto cinese sulla cacca

Nel vocabolario cinese esiste addirittura una parola “gǒushǐyùn” che viene usata per descrivere qualcuno che ottiene una sorpresa inaspettata in giornate piuttosto brutte. Il vocabolo è costituito da due parole: una significa “fortuna” e l’altra “cacca di cane”.

Insomma, siamo davvero in tanti a pensarlo. E quindi sarà proprio vero che pestare una cacca di cane, anche se fa un po’ schifo, ci porti bene!

Ed è così che abbiamo quindi scoperto perché si dice che pestare la cacca di un cane porti fortuna, i motivi sono ben più di uno!