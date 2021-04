Molte famiglie possiedono degli animali. Ce ne sono diversi che si possono definire domestici. Alcuni più strani di altri. Basti pensare alle iguane o ai serpenti. Questi simpatici rettili non sono proprio ciò che ci si aspetta in salotto.

I cani sono sicuramente i più diffusi e i più amati in tutto il mondo. Con la loro fedeltà e giocosità conquistano davvero tutti. Anche i roditori come i criceti sono particolarmente apprezzati. Per non parlare dei coniglietti.

In un altro articolo, inoltre, si sono visti i vantaggi di avere un pesce rosso.

Alcuni, invece, preferiscono i gatti. I felini sono degli animali domestici molto popolari. Secondi, probabilmente, solo agli stessi cani.

Ma perché si dice che il gatto ha sette vite?

Le caratteristiche del gatto

Ogni animale domestico va tutelato e protetto in quanto è un essere senziente. Prima di adottare un cucciolo è necessario farsi un esame di coscienza. Se non si è disposti a curarlo e accudirlo per bene, è meglio desistere.

Il gatto, in particolare, ha diverse peculiarità. Innanzitutto, è dolcissimo, bello da vedere e da coccolare. È un animale molto pulito che sa badare a sé stesso. È agile e scattante, elegante e affettuoso (anche se meno rispetto al cane). Dispone di riflessi prontissimi e di un’intelligenza fuori dal comune. Ha un carattere abbastanza diverso da quello dei suoi “colleghi” domestici. Di sicuro è un compagno di viaggio straordinario a cui ci si affeziona subito.

Ma perché si dice che il gatto ha sette vite?

Il reale motivo di questo detto

Esistono diverse leggende sui gatti. Basti pensare alla superstizione relativa ai gatti neri. Essi rappresenterebbero l’incarnazione del male. Meglio cambiare strada se li si incontra. Di sicuro risulta molto difficile da credere vedendo la dolcezza e la simpatia di alcuni di questi felini.

Si disquisisce, inoltre, sulle vite del gatto. Il motivo per cui si dice che abbia sette vite è semplice. Il mito sorge dal fatto che il gatto è sorprendentemente agile. Si pensava addirittura che fosse in grado di risorgere e di tornare in vita dopo una caduta rovinosa. Niente di paranormale. Si tratta solo di un’abilità innata dei felini di cadere in piedi e di attutire anche i danni più gravi.