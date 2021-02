Se un gatto nero attraversa la strada, si può assistere ad una serie di rituali scaramantici a dir poco curiosi. Ma perché? Perché questa elegante creatura genera simili reazioni? Le spiegazioni sono molteplici ed affascinanti, ma ancor più affascinante comprendere quanto sia longeva la memoria collettiva umana.

Perché si dice che i gatti neri portino sfortuna

Quando in antichità un gatto nero attraversava la strada, poteva causare non pochi danni ai carri che transitavano. Non essendoci illuminazione i cavalli si impaurivano, i carri deragliavano e gli otri di terracotta finivano in frantumi.

Un’altra spiegazione è collegata alla triste storia della pirateria saracena in Europa, i famigerati corsari barbareschi. Difatti i gatti neri non erano animali frequenti in Occidente. Lo erano però in Medioriente, da cui provenivano i pirati che li imbarcavano per tenere lontani i topi dalle stive. Quando i saraceni attraccavano, i gatti erano i primi a scendere. Dunque se si vedeva un gatto nero, voleva dire che i pirati non erano lontani.

L’ultima spiegazione al perché si dice che i gatti neri portino sfortuna è avvolta dal mistero, ed è forse la più nota. Si dice infatti che i gatti neri fossero i prediletti delle streghe e tutt’oggi c’è chi pensa che siano creature demoniache. Che qualcosa di oscuro sia legato al colore del loro manto.

Solo una superstizione?

È più che lecito credere che tutte queste credenze siano frutto della superstizione. Pensiamo tutti che quella sui gatti neri non sia che l’ennesima diceria a proposito di questi amabili felini. Oggi le strade sono ben illuminate, i pirati barbareschi scomparsi e le streghe solo protagoniste di acclamate serie TV. Ma chi non sussulta se un gatto nero gli sfreccia di fronto nella notte? Insomma, chissà per quanto ancora si vedranno macchine inspiegabilmente ferme per strada ad aspettare di essere sorpassate. Chissà per quanto ancora crederemo alla leggenda che i gatti neri portino sfortuna.