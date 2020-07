A volte ci accorgiamo che il nostro peso cambia da un giorno all’altro. E davvero non riusciamo a capirne il motivo. Ci pesiamo di lunedì e la bilancia ci segnala un numero. Lo rifacciamo martedì, e il numero è cambiato. Ma perché questo succede? Possibile che siamo ingrassati o dimagriti così in fretta? Ovviamente no. Una spiegazione a questo fenomeno c’è. Ed è molto più semplice di quello che pensate. Dunque, vediamo più nel dettaglio perché si cambia di peso da un giorno all’altro. Ecco cosa succede.

La bilancia ci segnala un numero diverso da un giorno all’altro. Cosa sta succedendo?

Partiamo dal presupposto che essere ossessionati dalla bilancia non fa mai bene. Ci sono situazioni in cui è davvero meglio non pesarsi. Non è necessario, quindi potete evitarlo. Piuttosto, cercate di pesarvi una volta a settimana. In questo modo potrete davvero capire se state ingrassando o dimagrendo. Ci sono alcuni giorni in cui la bilancia è meglio chiuderla nell’armadio. Vediamo quando.

Perché il nostro peso cambia di giorno in giorno

Ci sono delle situazioni in cui la bilancia non è sincera. Il macchinario, infatti, ci segnalerebbe un peso che non è il nostro. Perché accade? Perché il numero che vediamo sulla bilancia dipende da tantissimi fattori. Il nostro peso cambia di giorno in giorno per innumerevoli ragioni. La prima di queste è sicuramente la quantità di liquidi nel nostro corpo. Se abbiamo bevuto troppa acqua e stiamo trattenendo i liquidi, ecco che la bilancia segnerà un chilo in più. Oppure, se ci siamo allenati il giorno prima di pesarci, il peso sarà maggiore.

Altro fattore importante per le donne è il ciclo mestruale. Se siete in questo periodo del mese, evitate di pesarvi!

Cercate di stare lontano dalla bilancia anche in base a cosa avete mangiato il giorno prima a cena. Se avete assaporato la bontà di sushi o pizza, aspettate un paio di giorni prima di pesarvi. Stesso discorso vale se siete appena tornati da un viaggio lungo. Un volo di 12 ore crea uno squilibrio elettrolitico che ha come conseguenza la ritenzione di liquidi. Cosa succede? Che il vostro peso sarà ben più alto della realtà.

Dunque, ora sapete perché si cambia di peso da un giorno all’altro. Perciò, quando vedete numeri in più sulla bilancia, niente panico! Vi siete semplicemente pesati nel giorno sbagliato.