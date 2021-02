Siamo abituati a vedere lo shampoo nelle classiche confezioni di plastica. Eppure da qualche tempo sta prendendo sempre più piede un modo diverso di conservazione ed utilizzo di questo prodotto, ovvero in compresse. Una modalità che sta avendo un crescente successo. Ecco rivelato perché sempre più persone usano lo shampoo in pastiglie.

Una soluzione a favore dell’ambiente

Quando si pensa allo shampoo, si immagina le solite confezioni in plastica. C’è quella normale, quella formato famiglia e quella per single. Non lasciamoci ingannare dalle dimensioni, quella più grande è la meno costosa al litro, anche se la confezione costa di più in valore assoluto. La più piccola, per single o per viaggio, è quella che in proporzione è meno vantaggiosa delle tre. Anche se è quella il cui prezzo in valore assoluto è minore.

Ma perché sugli scaffali si trova anche la confezione mini? Perché è vantaggiosa da trasportare. Ma lo è ancora di più una pastiglia di shampoo, che oltre alla maneggevolezza, offre anche altri innumerevoli vantaggi. Vediamo quali sono.

Perché sempre più persone usano lo shampoo in pastiglie

Le compresse di shampoo sono piccolissime. Sono circa meno di un centimetro per lato e assomigliano molto alle compresse di detersivo per lavastoviglie. Possono essere ridotte a queste dimensioni grazie ad un processo di disidratazione che le asciuga totalmente della componente acquosa. Ma le capacità sgrassanti, detergenti e lucidanti, rimangono inalterate.

In genere una pastiglia equivale ad un lavaggio. Ecco che ritorna la comodità del loro uso. Infatti in caso di viaggio, è possibile portare esattamente il numero di pastiglie che serviranno. Cosa che non può essere fatta con una confezione di plastica, che va portata intera. Tra l’altro le compresse occupano uno spazio ridottissimo.

Come si utilizza lo shampoo in compresse e dove si acquista

Ma non necessariamente si devono utilizzare solo quando si viaggia. Sono molto utili anche per l’uso quotidiano e soprattutto sono vantaggiose per l’ambiente. Infatti le pasticche di shampoo non lasciano residui, al contrario delle confezioni di plastica che devono essere appositamente smaltite.

Il loro utilizzo è veramente semplice. Basta scioglierle in acqua, secondo le indicazioni del produttore e utilizzare il prodotto nel modo classico. Si può scegliere tra i vari tipi di shampoo, esattamente come nella confezione classica.

Si comprano nella grande distribuzione, nelle catene specializzate in prodotti per il corpo e ovviamente, sono diffusissime online sui vari market place.

