Valheim sta spopolando tra il web ma perché sempre più persone stanno giocando a questo videogioco? Il videogioco svedese, a tema vichingo, ha in pochissimo tempo raggiunto e battuto in termini di popolarità molti competitor storici.

Disponibile solo su pc, è stato acquistato da più di 3 milioni di utenti, diventando il secondo gioco più usato della piattaforma Steam. Il suo principale record è quello di essere diventato grande in pochissimo tempo.

Mai nessuno su Steam aveva raggiunto la quota di 500.000 utenti che giocano simultaneamente. Ciò che non si riesce a spiegare è perché sempre più persone stanno giocando a questo videogioco. Che cos’ha di veramente speciale?

In realtà non ha nulla di speciale. Infatti, per molti aspetti è un gioco normale, persino senza innovazioni di grande importanza rispetto agli altri giochi che presentano lo stesso genere. Persino la grafica ricorda, a detta di molti, quella di Tomb Raider degli anni Novanta.

Le particolarità del videogioco

Perché allora un videogioco di sopravvivenza, esplorazione e costruzione è diventato il gioco del momento? Si potrebbe trovare la risposta in un due parole: semplicità e velocità.

Infatti, per imparare a giocarci lo si fa in modo semplice e veloce. Inoltre, è un videogioco che permette di sbagliare liberamente, senza che vi siano grosse punizioni solitamente presenti, invece, nei giochi survival.

È un gioco aperto e come detto esplorativo, ma nonostante ciò è lineare e fornisce ai giocatori traguardi chiari da comprendere e ricordare.

Il giocatore sa cosa deve fare ma soprattutto ha la libertà di decidere come, perché e quando farlo. Queste sono le caratteristiche che lo distinguono dagli altri giochi della concorrenza. In sostanza una giocabilità semplice nelle sue dinamiche ma non solo.

Il costo e i gameplay

Molto lo si deve al lavoro svolto dall’azienda svedese che lo ha sviluppato e alla società che ha gestito poi la sua pubblicazione. Infine a contribuire alla sua diffusione sono stati il basso costo e alcuni aspetti del gioco che lo hanno reso protagonista di molti gameplay su Twicth.