Perché se guardo la pentola l’acqua non bolle mai? Finalmente arriva la risposta dalla scienza.

Guardare la pentola aspettando di vedere l’acqua bollire è una cosa che abbiamo fatto tutti almeno una volta nella vita. Ma quanti di voi si sono resi conto che, se ci mettiamo a fissare la pentola, l’acqua non bolle mai? È un po’ come quando ti metti vicino la Moka ad aspettare che il caffè sia pronto. Sembra che ci metta un’eternità!

E quando mettiamo l’acqua per la pasta a bollire succede un po’ la stessa cosa. Stiamo lì ad aspettare che sia pronta, sembra di stare davanti a quei fornelli per ore. Il tempo scorre e l’acqua non bolle. E tutti noi ci siamo sempre chiesti: “Ma perché se guardo la pentola l’acqua non bolle mai?”. Ecco che finalmente arriva la risposta dalla scienza.

Il simpatico quesito che tutti hanno fatto almeno una volta

Diciamo che questa domanda è un po’ il must delle cene tra amici. Quando si inizia a scherzare e si cominciano a porre quesiti apparentemente superficiali, questo in qualche modo spunta sempre fuori. C’è sempre il simpaticone della compagnia che esordisce: “Sì, e mi chiedo proprio perché se guardo la pentola l’acqua non bolle mai!”. Finalmente arriva la risposta dalla scienza.

Ecco finalmente che arriva la risposta della scienza

È la psicologia a darci la risposta. Infatti, la scienza che studia la mente umana ha la soluzione a questo divertente quesito. Pare proprio che, quando ci concentriamo troppo su una cosa, il tempo si dilati all’infinito. Invece, quando siamo distratti, scorre velocissimo. E noi neanche ce ne accorgiamo. Distrarsi con qualcosa, che sia il telefono, il lavoro, o una lettura, permette infatti di non percepire il tempo. Pensate a quando leggete un libro prima di andare a dormire. Iniziate alle 23, e il libro vi prende a tal punto da leggerne almeno tre capitoli. Ed ecco che, in un battito di ciglia, sono le 2 del mattino. La stessa cosa accade per quanto riguarda l’acqua che deve bollire.

Se ci mettiamo a fissarla, percepiremo il tempo estremamente più dilatato di quello che è in realtà. Se invece ci troviamo affaccendati, non ci accorgeremo neanche che sono passati i minuti sufficienti che permettono all’acqua di bollire.

Insomma, ecco la risposta a questo simpatico quesito. E voi ci avevate già pensato?