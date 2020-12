Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ma perché se fa freddo si fa più pipì? Il motivo non è legato a nessuna incontinenza o malattia. Ma il motivo per cui quando fa freddo si fa più pipì è molto semplice. Durante il periodo invernale le temperature si abbassano. Questa mattina la città di Milano e altre città di Nord si sono svegliate con un po’ di neve. Con l’arrivo della neve è possibile quindi dichiarare aperto ufficialmente il periodo natalizio. Ma le basse temperature non portano con sé solo neve o brividi di freddo, ma anche più pipì. Ebbene sì, quando fa freddo uno tende ad andare più volte in bagno.

Perché se fa freddo si fa più pipì?

Nada nel 1998 cantava “Ma che freddo fa”, frase ancora oggi in gran voga. E proprio durante quel freddo lì si fa più pipì. Vediamo ora assieme le cause. Il corpo umano ha una sua temperatura base. Ogni individuo ha la sua, certo, ma più o meno si aggira sempre sugli stessi gradi. Dato che fuori fa freddo, il corpo umano automaticamente cerca di mantenere stabile la temperatura del corpo.

In che modo?

Il corpo dell’essere umano chiude in vasi sanguigni delle zone periferiche, tipo mani e piedi (motivo per cui sono zone fredde) e concentra la maggior parte del sangue nelle zone centrali, quelle ritenute vitali, come il cuore. Questo comporta un aumento della pressione e dato che d’inverno non si suda, i reni che filtrano i liquidi aumenteranno la produzione di urina, abbassando così anche la pressione. E quindi automaticamente si fa più spesso pipì. Ecco dunque svelato il motivo per cui si va in bagno più volte quando fa freddo. È semplicemente una forma di difesa che il nostro corpo assume quando le temperature fuori sono gelide.

