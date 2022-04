Come per la colomba pasquale, pure per l’uovo di Pasqua si può scegliere tra il prodotto industriale e quello artigianale. Perchè l’uovo di Pasqua è vero che è un regalo amatissimo dai bambini, ma in realtà, poi, si tratta di un dolce amato e mangiato da tutti.

In particolare, rispetto a quello industriale, l’uovo di Pasqua artigianale costa sempre un po’ di più, perché è realizzato da maestri pasticceri. La maggiore spesa, però, è giustificata dal fatto che quello artigianale è un uovo di Pasqua che, anche su commissione, viene preparato con ingredienti sempre freschi e selezionati. E nella maggioranza dei casi pure a chilometri zero. Potendo peraltro andare a sperimentare pure nuovi gusti, anche per quel che riguarda il tipo di cioccolato.

Perché scegliere le uova di pasqua artigianali, dal tipo di cioccolato alla possibilità di sperimentare nuovi gusti per deliziare il palato

Nel dettaglio, l’uovo di Pasqua artigianale, prima di tutto, rispetto a quello industriale ha una forma che è sempre molto dettagliata, marcata e nitida.

A partire, per esempio, dalla presenza delle scanalature e dei rientri, che rendono il prodotto, grazie all’uso di appositi stampi, una vera e propria opera d’arte. Quindi, prima bello da vedere e poi irresistibile da mangiare.

I maestri pasticceri spesso, poi, anche su commissione come sopra accennato, realizzano il prodotto utilizzando più di un tipo di cioccolato da mettere nello stampo e da far raffreddare. Questo al fine di garantire al palato una vera e propria esplosione di gusto.

Per chi invece preferisce l’uovo di Pasqua artigianale puntando su un solo tipo di cioccolato deve scegliere tra il cioccolato fondente, al latte oppure bianco. Vediamo allora quali sono le principali caratteristiche del cioccolato. Al fine di fare sempre la scelta giusta.

Che tipo di cioccolato scegliere: fondente, al latte o bianco?

Il cioccolato fondente per l’uovo di Pasqua artigianale è la scelta di chi al palato apprezza quel sapore che, deciso e intenso, presenta pure quella nota amarognola, che assicura un tripudio di felicità.

Il cioccolato al latte, invece, è da preferire quando si regala l’uovo di Pasqua artigianale ai più piccoli.

Mentre il cioccolato bianco è ideale e perfetto per i più golosi. Visto che per la sua preparazione si usa una base consistente di zucchero.

Lettura consigliata

Uova di Pasqua facilissime da fare direttamente in casa anche senza stampo in soli 15 minuti per tutta la famiglia