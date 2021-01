Ci sono giochi dove si vince sulla base di una sana competizione agonistica. Si pensi agli sport di squadra come il volley, il basket, il calcio, oppure a quelli individuali come il tennis. In questo caso invece è la dea bendata a fare il bello e il cattivo tempo per un partecipante. È il caso di tutti i titolari di almeno un biglietto della Lotteria della Befana (qui al link illustriamo come funziona il relativo gioco). In quest’articolo vediamo perché sarà più facile vincere uno dei tanti premi in migliaia di euro della Lotteria Italia.

Sicuramente si venderanno meno biglietti

A grandi linee, per aumentare le probabilità di vincere all’estrazione del 6 gennaio 2021, occorrerà la combinazione perfetta di questi due fattori:

a) da parte nostra, un discreto numero di biglietti tra le mani;

b) per il resto, sperare invece che i concessionari del gioco non siano riusciti a vendere molti tagliandi.

Detta matematicamente, aumentando il numeratore e diminuendo il denominatore si creano le migliori premesse per alzare le nostre chance di vittoria. Ed è in sostanza quanto sembra si stia realizzando quest’anno, a stare alle notizie diffuse in merito al novero dei biglietti venduti.

Complice la crisi economica legata al Covid, alla fine i biglietti venduti potrebbero arrivare a circa 4,7 milioni di pezzi (con circa 23,5 milioni di euro incassati). Una sorta di record, ma in negativo, degli ultimi quarant’anni.

Rispetto all’edizione precedente, si tratterebbe infatti di un –30% (davvero tanta roba), quando si incassarono 34 milioni di euro. Ovviamente per avere la conferma ufficiale degli importi complessivamente incassati dovremo attendere la serata del 6 gennaio.

Le difficoltà che sta vivendo la Lotteria Italia

I biglietti posti in vendita sono 11 milioni, di cui 10 nella modalità cartacea, tradizionale, e 1 milione nel formato online. Tuttavia, la crisi economica ha portato a tagliare le spese c.d. voluttuarie, superflue e non strettamente necessarie alla sopravvivenza quotidiana.

Sull’andamento delle vendite dei biglietti della Lotteria, ha molto influito anche il lockdown. La gente è uscita molto meno da casa con molte meno occasioni d’acquisto. Si pensi a quanti biglietti in meno sono stati venduti presso le stazioni di servizio dell’autostrada o presso le stazioni ferroviarie o gli aeroporti delle grandi città.

In palio ci saranno centinaia di premi in migliaia di euro in palio

Certo, tutto questo insieme di cose non equivale a dire che basta acquistare un tagliando per poter gridare: “ho vinto!”. Semplicemente, ma non è un dettaglio da poco conto, questo dato di fatto aiuterà a far salire le probabilità a nostro favore. Tutto qui.

Ancora, vediamo infine quali e quanti sono i premi messi in palio. Il regolamento del gioco specifica che ci saranno 5 premi di prima categoria, quelli più ricchi e più ambiti. Al primo estratto andranno 5 milioni di euro, poi si scalerà per i restanti quattro. Circa il loro importo, oltre al numero e all’importo degli altri eventuali premi della 2° e della 3° categoria, sono da determinare. Il Comitato lo stabilirà infatti dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Dunque perché sarà più facile vincere uno dei tanti premi in migliaia di euro della Lotteria Italia?

Dunque si partirà dal premio di 5 milioni e poi si andrà via via a scendere (l’anno scorso il 5° premio è stato da 500mila euro).

I premi intermedi di seconda categoria l’anno scorso invece ammontavano a 100mila euro l’uno. Mentre i c.d. premi minori, la terza categoria e numericamente i più numerosi, nell’ultima edizione hanno elargito 20.000 euro cadauno.

Appuntamento dunque alla sera di mercoledì 6 gennaio. Quando nel corso della trasmissione “Soliti Ignoti – Il Ritorno” verranno annunciati i 5 premi. Il primo regalerà la bellezza di 5 milioni di euro al suo possessore.

Ecco allora in definitiva illustrato perché sarà più facile vincere uno dei tanti premi in migliaia di euro della Lotteria Italia.