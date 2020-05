Perché Salvatore Ferragamo è volato in Borsa? Piazza Affari corre nella giornata di oggi, con l’indice delle principali blue chip che si riporta sopra i 18 mila punti, sempre sulla scia dell’annuncio da parte della Commissione europea del piano da 750 miliardi di euro per la ripresa economica dell’Europa dopo l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Di questi, 500 miliardi saranno aiuti a fondo perduto mentre 250 miliardi di euro saranno prestiti. All’Italia dovrebbero andare 82 miliardi a fondo perduto e 91 miliardi in prestiti. Forti rialzi per le banche, che forniscono supporto a tutto il listino. Tra i titoli più gettonati BPER, in salita del 4%. Ben raccolta anche Mediobanca che ha segnato un +2,3%, Unicredit e Intesa. Sul fronte dei rialzi spicca Salvatore Ferragamo.

Perché Salvatore Ferragamo è volato in Borsa?

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) vola in Borsa con +10% a 12,32 euro, dopo che il consiglio d’amministrazione ha definito un nuovo assetto di governance della società. Uno dei motivi è il ritorno di Michele Norsa. Il nuovo assetto prevede Michele Norsa come vicepresidente esecutivo e Ferruccio Ferragamo mantiene invece la presidenza. Confermati tutti i poteri dell’amministratore delegato Micaela le Divelec Lemmi. Giacomo Ferragamo si è dimesso durante il board dalla carica consiliare lasciando un posto in consiglio, cooptato in sostituzione Michele Norsa nuovo consigliere, conferendogli i poteri esecutivi in precedenza esercitati dal presidente Ferruccio Ferragamo. Michele Norsa ha assunto il nuovo incarico dal 28 maggio e fino alla prossima assemblea lavorerà in coordinamento con il CEO per l’attuazione dei programmi e dei piani di sviluppo della società.

Michele Norsa nel 2011 è stato l’artefice della quotazione in Borsa di Salvatore Ferragamo ed è stato AD del marchio dal 2006 al 2016. L’azienda ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 41 milioni di euro e un fatturato di 222 milioni. La posizione netta finanziaria è passata da 179 a 123 milioni di euro.