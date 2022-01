Quando decidiamo di metterci a dieta, le prime cose che pensiamo di eliminare sono i carboidrati. Pane e pasta primi tra tutti, considerati spesso la causa principale della fastidiosa pancetta insieme a dolci e panini. Ma siamo sicuri che la pasta sia davvero il nostro nemico numero 1 in fatto di linea?

Come ogni cosa che mangiamo, anche in questo caso il segreto sta nell’evitare gli eccessi. Nessuno dice di bandire i cibi che più amiamo, anche se non propriamente dietetici, a meno che non si soffra di specifici problemi di salute. Piuttosto, la chiave di volta sta nella moderazione e nell’attività fisica costante, proprio come specificato recentemente a proposito del famoso detox del dopo Natale.

Una volta fatta questa premessa, come possiamo cucinare un buon piatto di pasta che rappresenti un corretto equilibrio tra bontà e linea? Noi abbiamo in mente una ricetta ed eccola subito.

Perché rinunciare alla pasta dopo le feste se possiamo gustarla in questo modo rivisitato che è un’esplosione di gusto e benessere

Si tratta della pasta alla norma rivisitata, a base di prodotti genuini e incredibilmente gustosi.

Basterà sostituire alcuni ingredienti della ricetta classica con altri meno calorici e ci stupiremo noi stessi del risultato inaspettatamente delizioso.

Per 4 persone ci serviranno:

300 grammi di pasta corta, di grano duro o integrale;

600 grammi di pomodorini;

200 grammi di formaggio spalmabile, meglio se fiocchi di latte;

400 grammi di melanzane;

olio, pepe e sale q.b.

Per prima cosa, laviamo le melanzane, tagliamole e arrostiamole, anziché friggerle come vorrebbe la ricetta classica.

Nel frattempo, laviamo e tagliamo anche i pomodorini, che lasceremo rosolare in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Una volta che le melanzane saranno pronte, dividiamole in piccoli pezzi e uniamole ai pomodorini. Lasciamo cuocere per qualche minuto e caliamo la pasta.

Un formaggio particolare

La ricetta siciliana prevede l’aggiunta della ricotta salata, che noi sostituiremo con un formaggio morbido, come già detto meglio ancora con i fiocchi di latte.

Non appena il condimento giungerà ad un buon punto di cottura, scoliamo la pasta e versiamola nella padella con gli altri ingredienti. Mantenendo il fuoco basso, versiamo i fiocchi e mescoliamo il tutto per pochi minuti.

Concludiamo con l’aggiunta di una spolverata di pepe che donerà ancora più sapore al nostro piatto et voilà, la pasta è pronta per essere divorata.

