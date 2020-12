Perchè regalare un acquario alla propria casa può davvero rendere la vita migliore

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono delle ottime ragioni per acquistare un acquario. L’elenco potrebbe essere lungo ma in questo articolo si ridurranno ad alcuni punti salienti. Per prima cosa cos’è un acquario? Si tratta di una vasca trasparente che ospita pesci e creature d’acqua dolce o salata. Può avere misure di ogni tipo: piccolo per ospitare pochi pesci a molto grande. Deve essere dotato di un meccanismo che ricrei l’habitat adatto alle creature che lo abiteranno.

Essere proprietari di un acquario può sembrare una questione difficile. La realtà è ben diversa, e quando si sarà creato il proprio acquario non si farà altro che ammirarlo. Ecco perché regalare un acquario alla propria casa può davvero rendere la vita migliore.

Dieci ragioni per avere un acquario in casa

Avere una passione qualsiasi offre una via per la felicità. Anche possedere e occuparsi di un acquario può diventare una grande passione. Un acquario è ideale sia che si abbia molto tempo libero che pochi minuti al giorno. Una volta acquistato, scegliere i pesci o i coralli farà appassionare il proprietario. Inoltre, essendo un ecosistema in continuo mutamento, spinge a ricercare, cambiare, migliorare l’ambiente.

Un acquario è anche una perfetta terapia priva di psicoterapeuta. Funziona un po’ come uno schermo “vivente” di colori, forme, movimento. Osservarlo provoca rilassamento e riduce le ansie e le preoccupazioni. I pesci infonderanno effetti positivi sul benessere del corpo e della mente. Un paio di minuti davanti alla vasca con i pesci e il corpo si abbandonerà.

Sicuramente “adottare” un pesce rispetto ad avere un cane o un gatto è molto meno impegnativo. I pesci e l’acquario in sé non richiedono molta cura. Altri animali, anche esotici, hanno bisogno di continue attenzioni. Il cibo somministrato una volta al giorno, la pulizia una volta a settimana e qualche pulizia più profonda ogni tanto. Si potrà godere di una silenziosa e colorata compagnia senza troppi pensieri.

Costruirne uno stimola la creatività e la gioia della ricerca

Scegliere la tipologia di vasca, il clima che si vuole ricreare, i pesci e i coralli o le altre creature che l’abiteranno. Tutto questo crea entusiasmo e spinge a personalizzare l’acquario secondo il proprio gusto.

Dell’acquario fanno parte non solo i pesci ma anche gli ornamenti. Conchiglie, pietre, coralli, alghe, e molti altri oggetti possono entrare a far parte del micro habitat. Ma la bellezza della scelta dei pesci è incomparabile. I pesci possono essere scelti tra le specie più disparate; ovviamente sempre seguendo i principi del clima e della convivenza delle specie.

Perchè regalare un acquario alla propria casa può davvero rendere la vita migliore

Regalarsi un acquario andrà anche oltre la passione. Avere una vasca in casa piena di colori dona eleganza e luce alla casa. Infatti, l’acquario dovrebbe essere posizionato in una stanza che ne valorizzi le caratteristiche. Il luogo prescelto dovrà essere ben visibile per sfruttare tutta la bellezza dell’acquario.

La praticità dell’acquario si risolve anche nel giusto equilibrio tra costi e gestione. All’inizio la spesa potrà sembrare importante (più grande e particolare è l’acquario più sarà il costo iniziale). Ma una volta sistemato non richiederà praticamente che qualche spesa per il cibo dei pesci e la pulizia.