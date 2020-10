Blue Financial Communication è una società che opera nel settore media e digital per l’informazione finanziaria e non solo. Fatta questa premessa, perché questo titolo azionario potrebbe riservare piacevoli sorprese nei prossimi mesi?

Perché durante i mesi del lockdwon la società ha mostrato numeri in crescita sia per i ricavi che per gli altri indicatori di bilancio. C’è poi un altro aspetto evidenziato dal management durante la presentazione della semestrale. Durante il lockdown Blue Financial Communication non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali. Inoltre nella semestrale non sono compresi eventuali vantaggi legati ad agevolazioni quali il tax credit, che potranno essere definiti e inseriti nel risultato di esercizio solo a fine anno.

Si comprende, quindi, perché questo titolo azionario potrebbe riservare piacevoli sorprese nei prossimi mesi.

Perché questo titolo azionario potrebbe riservare piacevoli sorprese nei prossimi mesi: i livelli di attenzione secondo l’analisi grafica e previsionale

Blue Financial Communication (MILBLUE) ha chiuso la seduta del 29 ottobre a quota 1,8 euro in ribasso dell’1,1% rispetto alla seduta precedente.

Nel lungo periodo, time frame mensile, la tendenza in corso è rialzista e punta a far raddoppiare il valore delle quotazioni rispetto ai livelli attuali. La tendenza rialzista verrebbe sconfessata solo da chiusure mensili inferiori a 1,43 euro.

Prima di raggiungere questi traguardi così ambizioni, però, c’è da fare i conti con quanto sta accadendo sul settimanale. Come si vede dal grafico, infatti, la settimana potrebbe chiudere sotto l’importantissimo supporto in area 1,84 euro. In questo caso la tendenza invertirebbe al ribasso e avrebbe come obiettivo più vicino area 1,6 euro. Nel caso più estremo, invece, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 0,9 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

