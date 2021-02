Dall’ 11 gennaio di quest’anno al 26 gennaio le quotazioni sono salite da 116,71 a 221 dollari. Un rialzo in pochi giorni dell’ 89,35%, mentre il Nasdaq nello stesso periodo è salito solo del 5%. Perchè si è verificato questo rialzo e poi cosa è successo nei giorni successivi? Il rialzo è stato dovuto alla diffusione delle notizie sulla joint venture (The Planet) con PepsiCo. Ora andremo a spiegare come mai il nostro Ufficio Studi raccomanda perchè questo non è il momento di comprare a Wall Street il titolo Beyond Meat. Il titolo (NASDAQ:BYND), ha chiuso la giornata di contrattazione del 19 febbraio a 160,22. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 114,20 ed il massimo a 221. Il titolo è stato quotato nell’anno 2019 a 46 dollari e da quel momento la performance è stata del 248,3%.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria di bilancio

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Le raccomandazioni degli altri analisti (22 giudizi) esprimono il loro consenso intorno al prezzo obiettivo di 120,22. I nostri calcoli invece, normalizzati sui bilanci degli ultimi 4 anni e sulle prospettive future degli utili, portano ad un prezzo di fair value di 101 dollari per azione. Riteniamo infatti, che il titolo sia sopravvalutato e quindi che il prezzo non sia un buon affare e non è quindi a buon mercato.

Quale tendenza invece tendono ad esprimere i grafici?

Spesso su queste pagine abbiamo scritto che i grafici tendono a scontare tutto e che il non plus ultra è quello di comprare titoli sottovalutati in trend rialzista.

Perchè questo non è il momento di comprare a Wall Street il titolo Beyond Meat

Dopo che il 26 gennaio è stato segnato il massimo annuale, è iniziato un ritracciamento del titolo. Cosa ha comportato questo movimento? Non è cambiato nulla, infatti, il trend settimanale, mensile, trimestrale e annuale è ancora rialzista.

Al momento, quindi, la nostra raccomandazione è di attendere sviluppi e di guardare con attenzione ad altri titoli quotati a Wall Street che presentano sottovalutazione e tendenza rialzista. Beyond Meat non è un titolo da comprare al momento, i prezzi non sono sottovalutati anche se il trend è rialzista.