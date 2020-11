L’ultima seduta ha segnato uno stop al rialzo delle Borse. Tutte le piazze azionarie europee hanno subito una battuta di arresto e lo stesso è avvenuto alle Borse americane. Al momento della loro chiusura, non sapevano ancora chi fosse il prossimo presidente degli Stati Uniti.

Cosa accadrà questa settimana? E cosa accadrà oggi a Piazza Affari? Scopriamolo con l’analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

L’incertezza viene da Wall Street

Il tifo per Biden, si è lentamente tramutato in una presa di coscienza della realtà. Finita la sbornia elettorale, si torna alla vita normale e ai problemi che questa comporta.

Il primo problema che il presidente eletto dovrà affrontare è come conciliare salute ed economia. Come fronteggiare una esplosione di contagiati, con una crescita economica che non può fermarsi nuovamente. Ebbene, i mercati azionari pensano che Biden possa essere più deciso di Trump nel fronteggiare la pandemia e temono ripercussioni sulla crescita economica.

Dall’altra parte dell’Oceano, le Borse europee e Piazza Affari, mostrano di essere legate a doppio filo all’andamento di Wall Street. Lo hanno dimostrato ancora una volta nell’ultima seduta della scorsa settimana. Quando Wall Street ha aperto in ribasso, le Borse europee e Piazza Affari, si sono subito adeguate.

Al termine della seduta l’indice delle blue chips, l’Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso a 19.681 punti.

Perché questi due aspetti oggi condizioneranno la Borsa di Milano

Sono due i fatti salienti da sottolineare che sono accaduti nell’ultima seduta. Ecco perché questi due aspetti oggi condizioneranno la Borsa di Milano.

Il primo riguarda la soglia dei 19.800 punti, che i prezzi che per ben 2 volte hanno tentato di superare, ma senza successo. Per la continuazione del trend al rialzo iniziato la scorsa settimana, occorre il superamento di questo ostacolo. Oltre questo livello l’Ftse Mib potrà arrivare a 20.100 punti.

Ma occorre anche tenere in considerazione eventuali proseguimenti del calo iniziato nell’ultima seduta. E qui entra in ballo l’altro elemento da tenere in considerazione. Nella giornata di venerdì l’Ftse Mib è sceso fino a 19.470 punti. Questo è un supporto importante.

Ma ancora più importante è quello a 19.400 punti. Perché? È qui che si chiude uno dei due gap aperti la scorsa settimana dai prezzi. Se l’Ftse Mib dovesse scendere sotto questo livello, si potrebbe assistere a discese fino a 19.000 punti.

Approfondimento

