Perché questa settimana sarà decisiva per capire se le azioni Neodecortech raddoppieranno il loro valore? Il motivo si capisce immediatamente guardando il grafico sul time frame settimanale.

Il segnale del nostro Swing Indicator è in posizione di acquisto e la chiusura del 10 settembre ha rotto al rialzo la resistenza in area 4,76 euro, ma settimana in corso potrebbe in un sol colpo cancellare questi indizi rialzisti. Quanto accadrà nelle prossime settimane dipenderà dalla chiusura della settimana in corso. La tenuta del supporto in area 4,4 euro potrebbe favorire un’immediata ripresa del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Innanzitutto il I obiettivo di prezzo in area 5,4 euro e a seguire area 7,09 euro (II obiettivo di prezzo) e area 8,78 euro (III obiettivo di prezzo). Si comprende, quindi, come le azioni Neodecortech potrebbero andare incontro a un raddoppio degli attuali prezzi.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi in area 3,68 euro e in area 2,92 euro.

Ma quale tra i due scenari è quello favorito?

Guardando la sua valutazione Neodecortech è nettamente sottovalutato e questa cosa dovrebbe favorire una ripresa del rialzo. Tuttavia, meglio non anticipare il mercato.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, i multipli di mercato restituiscono un titolo sottovalutato almeno del 50% rispetto alla media dei suoi competitors. Inoltre, il titolo è valutato 0.65 volte il suo fatturato del 2021. Ovvero si trova su livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Altro punto di forza è rappresentato dalle prospettive di crescita degli utili. L’incremento delle revisioni dell’utile per azione negli ultimi mesi, infatti, appare molto positivo. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 35%.

Perché questa settimana sarà decisiva per capire se le azioni Neodecortech raddoppieranno il loro valore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Neodecortech (MIL:NDT) ha chiuso la seduta del 16 settembre a quota 4,56 euro in rialzo del 2,01% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

