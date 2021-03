Una pianta particolarmente apprezzata da tutti, che esprime molteplici significati e, a seconda delle situazioni, si regala in determinate circostanze per esprimere a pieno un’emozione, è il girasole. Facile da coltivare, il periodo di semina è tra marzo e aprile. Una pianta straordinaria con dei grossi fiori con petali di color giallo vivo. Richiama il sole estivo per la particolare forma del fiore che ricorda per l’appunto il sole. Esistono vari tipi di piante di girasole. Alcune possono arrivare fino a due metri di altezza e si diversificano per la grandezza del fiore e il colore dei petali che va dal bianco al rosso.

Perché questa pianta si regala solo in determinate situazioni

La pianta di girasole si può coltivare tutto l’anno. Particolarmente curiosa, in quanto gira il bocciolo sempre verso il sole tranne quando il fiore è maturo e si curva verso Est. Questo processo è dipeso dall’eliotropismo, un movimento degli organi vegetali che naturalmente tende a orientarsi verso il sole.

Sin dai tempi antichi, alcune storie parlano dei girasole come simbolo dell’amore. Un racconto in particolare narra di una ninfa Clizia, innamorata di Apollo. La storia narra che ogni volta che Apollo passando nel cielo e trasportando il sole, la ninfa posava gli occhi su di lui e lo seguiva con lo sguardo. L’amore non corrisposto di Apollo, trasformò la ninfa dopo nove giorni in un girasole.

Oggi regalare questa pianta, vuol simboleggiare un ottimo messaggio di gaudio ed allegria. La pianta dei girasole o i fiori stessi luminosi ed allegri, sono molto indicati per instaurare una bella amicizia ma anche per augurare un “buon inizio”. Per questo motivo, questo tipo di fiori ricchi di significato, vengono spesso regalati per le inaugurazioni, lauree, rappresentando traguardi, vittorie e successi.

Una pianta di straordinario effetto è anche la pianta del rosario che pochi conoscono.