Chi non desidera la pace nel mondo in modo sincero e profondo? In tutte le epoche ogni essere umano sulla Terra ha desiderato che si potesse vivere pacificamente. Purtroppo sono rari e quasi inesistenti i periodi di pace nella storia. Da che esiste l’uomo esiste la guerra.

Una persona che ha creato un inno alla pace è stata John Lennon, storico leader del gruppo musical pop rock dei Beatles.

Gli anni delle grandi rivoluzioni pacifiste e l’epoca della liberazione

M andiamo con ordine. Negli anni ’60 si è sviluppato un forte movimento di protesta contro il consumismo capitalistico e i sistemi sociali ancora opprimenti. Si sono cercate nuove strade attraverso teorie filosofiche, nuove correnti artistiche e musicali. Le parole chiave erano pace e amore ed ovviamente anche libertà.

Certamente si sono riscontrate anche delle rivoluzioni estreme e a volte malsane di stili di vita che non hanno certo giovato alla società. La New Age ha infatti creato molta confusione ma ha anche dato l’avvio a nuove forme di spiritualità libere dai condizionamenti religiosi.

Ad ogni modo, scrivendo Imagine, John Lennon ha voluto ricordare a tutti gli esseri umani della Terra che cosa significava vivere in pace. Ecco perché questa canzone è la più ascoltata di sempre e cosa rappresenta ancora nella nostra società.

Perché questa canzone è la più ascoltata di sempre e cosa rappresenta ancora nella nostra società

Nella canzone Imagine si immagina, appunto, un mondo dove non esiste razzismo, non esiste colonialismo e non esiste violenza. Si immagina un mondo dove tutti gli umani vivono per la stessa causa: essere sereni e in pace. Desidera che tutti partecipino a questo nuovo mondo e John Lennon stesso spera di non essere di non essere l’unico a sognare un mondo del genere.

Le sue parole e quelle note sono indimenticabili. Rimangono impresse nelle menti di tutti: “Imagine all the people living life in peace living for today”. Immaginiamo tutte le persone che vivono una vita in pace vivendo per l’oggi. Cantiamola per tutte le strade con una chitarra in spalla ed insieme ad amici e tante persone che si uniscono e cantano insieme.