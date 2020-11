Le amatissime patatine in busta, sia dai più piccoli ma anche dagli adulti, sono una vera e propria goduria. Si possono acquistare in vari store come supermercati e bar ed esistono tanti formati e gusti da poter riempire una dispensa.

Ma perchè quando si mangiano le patatine in busta non si riesce a smettere? Davvero le patatine hanno una concentrazione di gusto e sapore che crea dipendenza?

Le patatine in busta hanno una croccantezza e una concentrazione di sapore, accentuato dal sale, che in alcuni casi crea addirittura dipendenza. Una combinazione perfetta che soddisfa ogni genere di palato. In commercio esistono varianti per ogni genere di gusto, dal più raffinato a quello più stravagante.

Accompagnano i nostri pasti, spuntini e merende e da qualche anno le patatine in busta le troviamo anche in ricette per la guarnizione di varie pietanze.

La consistenza della sfoglia sottile e il rumore che provocano il cosiddetto “crock”, mentre si assaporano, sono una delle cause che crea dipendenza.

Secondo alcuni ricercatori, questa dipendenza che poi contribuisce al sovrappeso e alla fine porta all’obesità, è dovuta soprattutto alla presenza del sale. Il sale con zucchero e i grassi saturi, formano il trio perfetto che rende irresistibili le patatine.

Un ulteriore studio americano, afferma che le patatine hanno un’eccessiva concentrazione d’amido, con una quasi assenza di sostanze nutritive. L’alto indice glicemico delle patatine è collegabile ad un aumento dei rischi di obesità, diabete e malattie cardiache.

Inoltre una delle componenti che danneggiano gravemente la nostra salute è l’acrilammide. Questa sostanza, secondo alcuni studi, potrebbe portare gravi danni alla salute e addirittura il cancro in alcuni casi.

Questo composto mutageno si forma quando le patatine vengono fritte ad alte temperature a causa della “Reazione di Maillard” tra zuccheri e amminoacidi.

In conclusione pur essendo così buone, le patatine in busta non sono un giusto compromesso tra gusto e salute e si dovrebbe necessariamente limitarne il consumo.

