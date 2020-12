Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando cambia il clima spesso si avvertono dolori a ossa, articolazioni, cicatrici. Ma è solo un effetto della metereopatia o c’è del vero? Oggi noi di ProiezionidiBorsa cercheremo di rispondere a questo dubbio.

Perché quando cambia il tempo fanno male le ossa?

In realtà non è solo un’impressione. In effetti quando cambia il clima, soprattutto quando aumenta l’umidità, il corpo ne risente. E la sensazione di dolore si manifesta quando si hanno cicatrici o fratture precedenti. Oppure si soffre di artrite.

Diversi studi si sono occupati della correlazione tra cambiamenti climatici e dolore articolare. In uno studio più recente si è confermato che i fattori climatici vanno a incrementare il dolore osseo. Soprattutto in persone che hanno subito traumi di vario tipo alle articolazioni. O che soffrono di malattie correlate ad esse.

Sono stati analizzati tre fattori principali. La pressione atmosferica, l’umidità e il cambio della temperatura. E si è provato che questi fattori influiscono sul peggioramento del dolore. Soprattutto in persone che già soffrono magari di reumatismi vari. Quindi si parla di dolore alle articolazioni, ma anche muscolare.

Sembra che soprattutto la pressione atmosferica influenzi il liquido sinoviale che si trova nelle articolazioni mobili. Quando la pressione atmosferica scende, questo liquido si espande leggermente. E questa variazione provoca un’alterazione del cuscinetto che si trova tra le ossa delle articolazioni mobili.

Quindi persone che hanno già problemi o articolazioni usurate risentiranno maggiormente del cambiamento. Avvertendo quello che viene comunemente chiamato “dolore alle ossa”.

Anche in questo caso, una credenza popolare nasconde delle basi scientifiche. Quando si dice che i nonni la sapevano lunga, non si sbaglia!

Ed ecco quindi che si è scoperto perché quando cambia il tempo fanno male le ossa. Non è solo frutto dell’immaginazione. O non è legato solo alla meteropatia. Quando cambia il tempo, il corpo può avvertirlo. Però purtroppo non ci sono cure miracolose. Meglio parlarne con il medico. E cercare di tenere al caldo la zona interessata, magari massaggiandola con qualche crema analgesica.