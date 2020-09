Perché puntare adesso su questo titolo azionario sottovalutato da sempre, ma che scende da tantissimo

Come si vede dal grafico seguente le quotazioni di Maire Tecnimont negli ultimi tre anni sono sempre state ben al di sotto del prezzo obiettivo medio fissato dagli analisti. Anche adesso il prezzo obiettivo medio fissato dagli analisti esprime una sottovalutazione del 35,8%. Tuttavia il giudizio medio è Hold, mantenere. Per cui la prudenza la fa da padrona.

La sottovalutazione è evidente anche quando si applica il metodo dei multipli di mercato per valutare il prezzo di Maire Tecnimont.

Perché puntare adesso su un titolo azionario sottovalutato da sempre? Perché le cose dovrebbero cambiare in futuro?

Incominciamo col dire che nell’ultimo anno, per la prima volta dopo un lustro, la performance di Maire Tecnimont è stata superiore a quella del settore di riferimento. Un segnale d’incoraggiamento per chi ha puntato e vuole puntare su Maire Tecnimont.

Perché puntare adesso su questo titolo azionario sottovalutato da sempre? Le ragioni dell’analisi grafica e previsionale

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 18 settembre a quota 1,485 euro in ribasso dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente.

La partire per il futuro del titolo si gioca sul time frame giornaliero.

Come si vede dal grafico seguente, infatti, le quotazioni sono molto vicine a una svolta rialzista.

Premesso che la tendenza in corso è ribassista, le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,4216 euro e hanno dato vita a un rimbalzo che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con il primo ostacolo lungo il percorso rialzista situato in area 1,494 euro. La sua rottura in chiusura di giornata farebbe scattare una proiezione rialzista verso gli obiettivi indicati con le linee tratteggiate rosse ,

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

Scenario di medio/lungo periodo

Se sul mensile la tendenza è ribassista, è sul settimanale che si sta creando una configurazione molto interessante.

La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto un forte affondo dei ribassisti che sono stati respinti dai rialzisti con volumi in rialzo rispetto alla media a tre mesi. Qualora questo segnale dovesse essere confermato, le quotazioni di Maire Tecnimont potrebbero più che raddoppiare il loro valore dai livelli attuali.

Come capire se lo scenario di medio sta girando al rialzo?

Una chiusura settimanale superiore a 1,5377 euro sarebbe un primo segnale in questo senso. Prestare, quindi, attenzione a chiusure settimanali superiori al livello indicato.

