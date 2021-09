Dopo i massimi di maggio 2021 le discesa di Cleanbnb, come scritto in un precedente report, le quotazioni del titolo hanno preso la strada del ribasso. A niente sono valsi gli ottimi dati registrati a luglio e agosto 2021. Nell’estate 2021 la società, infatti, ha registrato i migliori luglio e agosto di sempre. Il numero e il valore complessivo di prenotazioni sono praticamente raddoppiati sia rispetto ai dati di luglio e agosto 2020 che al dato pre-covid di luglio e agosto del 2019.

Nonostante ciò, però, la discesa delle quotazioni è proseguita inesorabile. Tuttavia potremmo essere vicini a una svolta. Perché potrebbe essere giunto il momento di comprare azioni Cleanbnb?

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Se si guarda al grafico dei prezzi si nota come le quotazioni si stiano avvicinando alla forte area di supporto che corrisponde al I obiettivo di prezzo (quota 1,12 euro). Già in passato questo livello ha contenuto il ribasso del titolo e fatto da rampa di lancio per nuovi rialzi.

Quanto accadrà nelle prossime settimane, quindi, dipenderà da come reagiranno le quotazioni al raggiungimento del forte supporto in area 1,12 euro.

La sua tenuta potrebbe fare scattare quanto meno un rimbalzo con obiettivo in area 1,43 euro. Per l’inversione rialzista, invece, è necessario che venga rotto al rialzo in chiusura di settimana area 1,62 euro. In questo caso il titolo Cleanbnb si dirigerebbe verso area 2,43 euro, prima, e a seguire verso area 3,74 euro e 5,05 euro. Siamo, quindi, in presenza di un titolo azionario dall’enorme potenziale. Nello scenario minimale, infatti, potrebbe, raggiungendo area 2,43 euro, raddoppiare il suo valore.

Qualora, invece, dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 1,12 euro, allora le quotazioni precipiterebbero verso gli obiettivi indicati in figura. In questo caso, assumendo che venga raggiunto solo il supporto più vicino, il titolo Cleanbnb andrebbe incontro a un ribasso di circa il 30%.

Secondo gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Perché potrebbe essere giunto il momento di comprare azioni Cleanbnb: le indicazioni dell’analisi grafica

Cleanbnb (MIL:CBB) ha chiuso la seduta del 27 settembre invariato rispetto alla seduta precedente, a quota 1,28 euro.

Time frame settimanale