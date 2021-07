Sembra incredibile, invece è vero. Questo è il segreto di tutte le persone di successo. La pianificazione occupa un posto fondamentale in aziende di successo e tra manager di più alto grado. Pianificare, infatti, è alla base di una vita organizzata e produttiva. Ma perché pianificare è alla base del successo nella vita e come farlo al meglio?

Basta perdere tempo, iniziamo a pianificare

Abbiamo già visto in questo articolo quanto tempo perdiamo durante la giornata e come fare per essere più produttivi e abbandonare vecchie abitudini. Oggi vediamo perché e come pianificare.

La vita di oggi è frenetica per tutti/e, o quasi, e molte volte gli impegni che abbiamo tutto il giorno ci sovrastano. I nostri impegni sembrano più grandi di noi, tanto che appena ci fermiamo a riflettere, ci rendiamo conto che ci sono molte cose che vorremo fare. Prenderci qualche giorno di relax, leggere un libro, far visita ad amici e parenti, visitare qualche luogo del mondo. Incredibilmente, però, non c’è mai tempo. Almeno è così che ci diciamo, credendo alle nostre bugie.

Il punto non è che manca il tempo, o che ci vorrebbero giornate di 72 ore, il punto è che l’organizzazione della nostra vita è poca e scarsa.

Perché pianificare è alla base del successo nella vita e come farlo al meglio

Quello che possiamo fare è molto semplice e alla portata di davvero tutti/e. La prima cosa che serve è fare una lista delle nostre attività settimanali. Dopodiché, creiamo una tabella con i giorni e gli orari assegnati per ogni attività. Già con questo saremmo in grado di capire quanto tempo libero abbiamo durante la settimana. Adesso manca solo l’ultima cosa.

Stendiamo una “lista dei desideri”, delle cose che vorremmo fare, di quelle più facilmente possibili e di quelle a lungo termine. Capiamo così, che cosa davvero sarà possibile fare, senza perdere altro tempo.