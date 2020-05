Perchè perdo in Borsa: i 9 difetti nascosti della nostra mente e come superarli . Come esseri umani, non sempre pensiamo a mente lucida. Alcune delle decisioni che prendiamo possono non essere le più razionali. Ci possono essere varie motivazioni in queste decisioni irrazionali, ma una delle più evidenti è la parzialità del pensiero. Diamo un’occhiata solo a nove di questi pregiudizi di pensiero ma, ricordate, gli psicologi ne hanno identificati oltre 100. Questi nove sono particolarmente rilevanti quando si tratta della nostra vita quotidiana. Certamente avrete sentito parlare di almeno un paio di pregiudizi di pensiero di cui accenneremo, od anche tre. Altri vi saranno meno noti, ma sono altrettanto importanti.

Vediamo quindi quali sono e come superarli

Difetto della conferma . Consiste nel prestare più attenzione a persone o idee con le quali si sia d’accordo. Si supera parlando con un range quanto più ampio possibile di persone prima di prendere una decisione.

Effetto aureola . Si ha quando l'opinione che abbiamo di una persona appena conosciuta è influenzata da una parte specifica del suo carattere. Ci piace quella e quindi ci piace la persona. Si supera pensando con attenzione al fatto che la prima impressione che abbiamo di qualcuno può non essere quella corretta.

Effetto Hawthorne . SI ha quando qualcuno cambia il proprio modo di comportarsi sapendo di essere sotto osservazione. Per evitare che qualcuno possa cambiare il proprio modo di comportarsi capendo di essere osservato, bisogna prenderla molto alla larga, e fare in modo che quel qualcuno non si accorga di essere sotto osservazione.

Difetto della negatività. Si ha quando si presta maggiore attenzione e si ricordano le cose negative rispetto alle positive. E' molto utilizzato dai media per tenere desta l'attenzione delle persone. Si può superare prendendosi del tempo per riflettere sulle cose buone che ci sono successe nella vita, e su quelle che osserviamo quotidianamente, tempo che quindi non viene speso pensando ossessivamente a quelle negative.

Effetto gregge . Uno dei principali. Si tende a credere di più ad una cosa quando ci credono molte persone (in pratica, ci facciamo influenzare, non ragionando con la nostra testa). Si supera ragionando d’istinto. Cosa ci dice il nostro istinto in merito a quella particolare questione? Quale sarebbe la nostra opinione di quella cosa o quel fatto se non conoscessimo quella degli altri?

Effetto Dunning-Kruger . Un'altro difetto estremamente importante. Si ha quando le persone non esperte credono di sapere di più di quelle non esperte su un argomento. Un suo corollario è che le persone esperte non riconoscono il proprio valore. Si può superare prendendo con il dovuto dubbio una cosa detta da qualcuno che dice di esserne sicuro al 100% senza poterla dimostrare.

Effetto IKEA . Le cose che abbiamo creato od assemblato noi di persona hanno un valore sproporzionatamente più alto di altre che abbiamo solo comprato. Ma il fatto che qualcosa sia stato fatto da noi o sia una nostra idea non lo rende automaticamente meglio di altre cose o idee, e bisognerebbe sempre pensarci.

Difetto del risultato . Prendere una decisione basandosi sull'effetto che potrebbe avere, invece della qualità della decisione medesima quando viene presa. Si può superare prendendoci del tempo prima di decidere, riflettendo sulle informazioni che abbiamo, e se queste ci farebbero prendere (magari) un'altra decisione.

Difetto della pianificazione. Sottostimare quanto tempo ci voglia a completare un compito. Si può superare solo dandosi più tempo per fare una cosa, ed iniziando prima di quanto si pensi.

Come detto, ci sono molti altri difetti nascosti che condizionano le nostre vita, ma questi sono 9 dei più conosciuti. Vi siete ritrovati in qualcuno di essi? Se avete risposto di no, avreste dovuto, perché certamente ne avete più di uno. Come tutti, d’altronde.