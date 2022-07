Il corpo umano ha continuamente bisogno di energia e per questo c’è sempre la necessità di nutrirsi e quindi di assumere alimenti che per la vita sono fondamentali. Inoltre, l’assunzione dei cibi deve essere equilibrata, in quanto è fondamentale pure la scelta dei cibi non solo solidi, ma anche liquidi.

Oltre al cibo, infatti, il corpo umano ha bisogno pure di bere con regolarità acqua. Della quale non si può proprio fare a meno. Basti pensare che l’acqua facilita la digestione e tiene costante la temperatura corporea. Così come l’acqua elimina le tossine e depura l’organismo.

In più, l’acqua è essenziale, tra l’altro, per il recupero dei liquidi corporei dopo l’attività fisica. In quanto non solo aiuta a recuperare le energie, ma riduce pure la sensazione di fatica e di stanchezza. Così come, per mantenere il corpo sempre ben idratato, con le temperature estive molto elevate occorre sempre bere poco e spesso.

Perché per mangiare bene e sano è fondamentale per la nostra alimentazione conoscere i macronutrienti e i micronutrienti

Detto questo, le sostanze nutritive si possono suddividere in due grandi categorie. Ovverosia, i macronutrienti e i micronutrienti. Nel dettaglio, rientrano tra i macronutrienti, oltre all’acqua, i grassi, le proteine, i carboidrati e le fibre che si trovano in grandi quantità mangiando regolarmente la frutta e la verdura.

Perché per mangiare bene e sano è fondamentale assumere in maniera equilibrata i macronutrienti, ma sono fondamentali pure i micronutrienti, che sono rappresentati dai sali minerali e dalle vitamine. Vediamo allora come e perché.

Perché le vitamine e i sali minerali sono importanti per un’alimentazione sana ed equilibrata

L’apporto di vitamine e di sali minerali, attraverso il cibo, è fondamentale per il corpo umano, in quanto questi svolgono un’azione chiave sul metabolismo, sul sistema immunitario e sul corretto funzionamento degli organi.

Per rendere l’idea, la vitamina C combatte e neutralizza i radicali liberi, mentre la vitamina A è notoriamente importante, tra l’altro, per la vista. Così come, tra i sali minerali, il potassio naturalmente difende il corpo dalla pressione alta e, quindi, dal rischio di ipertensione.

Tra i macronutrienti e i micronutrienti, il giusto apporto è sempre soggettivo. Quindi, la dieta, per mangiare bene e sano, deve essere sempre prescritta da un nutrizionista. Con lo specialista che, tra l’altro, terrà conto dell’età del paziente, del suo peso e anche dell’eventuale presenza non solo di patologie, ma anche di allergie e di intolleranze alimentari.

Approfondimento

Mangiare sano e bene come al ristorante ma spendendo poco è possibile e facile grazie al sistema innovativo che spopola ovunque