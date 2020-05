“Bonus vacanze” al via e l’Italia si ridesta dopo il letargo degli ultimi mesi. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la sveglia per l’Italia ci arriva da oltre oceano. E’ stato infatti, niente popò di meno che, il New York Times ad inserire l’Italia nella top 10 dei posti con i più alti standards di sicurezza. Il target di riferimento: i turisti nel post emergenza coronavirus, sempre più attendi agli elevati standards di sicurezza. Vediamo, nel dettaglio, perché e per come l’Italia è finita in pole position. e perchè per le prossime vacanze è conveniente puntare sull’Italia.

Gli standards di sicurezza che fanno dell’Italia una meta sicura

A finire sotto la luce dei riflettori della cronista Lauren Sloss alcuni dati reputati salienti. Tra questi spiccano: le date con cui è stata decretata la fine del lockdown ma anche le tanto discusse restrizioni inflitte tanto ai residenti in Italia che ai turisti. In altri termini, la cronista sembra voler dire che alla lunga, i sacrifici pagano.

Un pagamento ovviamente di natura simbolica, al quale devono fare seguito pagamenti in moneta. Infatti è sempre la cronista ad evidenziare come sia ormai giunto il momento di far ripartire la stagione turistica italiana, da sempre un nostro indiscusso fiore all’occhiello.

Perchè per le prossime vacanze è conveniente puntare sull’Italia

Tra le perle italiane l’intraprendente cronista cita in particolare la costiera amalfitana. Complice anche il circoscritto numero di contagi registrati in Campania e nel Sud in generale. In precedenti articoli erano spuntate anche Sicilia, nota per la rinascita del turismo sostenibile , ma anche Marche e Molise per storia e tradizioni. Con l’approssimarsi della stagione estiva, le località balneari del Bel Paese restano comunque tra le più ambite dai turisti “a stelle e strisce” e non solo.

Tra le altre mete in diretta concorrenza con l’Italia, stando alla penna dell’attenta cronista: anche Francia, Grecia, Australia, Nuova Zelanda, Porto Rico, Islanda, Messico, Singapore e le isole delle Hawaii.