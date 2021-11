L’inverno è alle porte e il freddo colpisce gran parte del Bel Paese. Di conseguenza, praticamente tutte le famiglie italiane hanno cominciato a riscaldarsi. Alcuni possono scegliere e regolare le ore e la temperatura, mentre altri hanno dei regolamenti condominiali da rispettare.

Le bollette del gas rischiano di essere molto care, specie se non si presta attenzione ad alcune piccole cose. Certo, tutti sappiamo di non tenere la finestra aperta o di chiudere per bene le porte, ma il diavolo si nasconde in piccoli angoli di inosservanza. Dunque, perché pagare cara la bolletta del gas se possiamo fare queste facili cose per risparmiare? Vediamo quali sono.

Le esigenze di casa e gli ipotetici lavori da fare

Analizzare non costa nulla. Non diciamo qui di voler intraprendere dei lavori monumentali in casa nostra, ma controllare lo stato degli infissi è il minimo. Non solo, se non sappiamo destreggiarci bene in questi ambienti, dovremmo chiedere il parere di un esperto sullo stato delle nostre tubature e condotti.

Altro fattore da tenere sott’occhio sono le infiltrazioni d’acqua sulle pareti. Inoltre, sempre con il nostro esperto idraulico di fiducia dovremmo manutenere bene la caldaia e i nostri termosifoni.

Una corretta manutenzione è la base del risparmio energetico. Infatti, se abbiamo un impianto energetico che fa acqua da tutte le parti, rischiamo di dover sborsare dei bei soldi. Nei termosifoni, poi, sarebbe opportuno togliere tutte quelle bolle d’aria aprendo lo sfiatatoio.

Perché pagare cara la bolletta del gas se possiamo fare queste facili cose per risparmiare

Risparmiare stando in salute è la base di ogni scelta saggia. Di conseguenza, sarebbe buona cosa cercare di capire quale temperatura impostare sulla nostra caldaia. Infatti, anche se in molti Paesi del Centro e del Nord Europa le temperature degli appartamenti sono molto elevate, cerchiamo di regolarci. Non dobbiamo necessariamente stare in maglietta a casa in inverno.

Infine, potremmo installare delle valvole termostatiche sui nostri termosifoni. Per chi non le conoscesse, le valvole termostatiche sono dei dispositivi che possiamo usare come sostituti delle valvole manuali. La loro funzione è quella di mantenere la temperatura costante. Il loro metodo prevede la regolazione della quantità di acqua calda presente nel termosifone. Costano relativamente poco, per un massimo di 100 euro.

Approfondimento

Finalmente svelato il segreto per risparmiare tantissimi soldi e tenersi sempre in forma.