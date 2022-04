In Borsa la settimana finisce con una grande festa, anche se non c’è molto da festeggiare. I principali listini europei chiudono in rialzo e Piazza Affari fa meglio di tutti, con un balzo che si avvicina ai due punti percentuali. Due titoli, entrati nel mirino di investitori stranieri, sono esplosi al rialzo, trascinando la Borsa di Milano. Ma le notizie che arrivano dal fronte dell’economia non sono incoraggianti.

Anche se le Borse europee oggi hanno avuto una seduta molto positiva, dal fronte dell’economia continuano ad arrivare segnali negativi sulla crescita. Il bollettino di Banca d’Italia prevede un ristagno della crescita del PIL in Europa a causa delle conseguenze negative della guerra. Il rincaro dei prezzi, a partire da quelli dell’energia, frenerà la crescita in Europa e anche in Italia. Sempre secondo Bankitalia a marzo l’inflazione in Italia è salita al 7,5% annuo.

L’esplosione dei prezzi, che sembra sempre meno una fiammata momentanea, spinge le Banche centrali a prendere provvedimenti per il contenimento dell’inflazione. La Federal Reserve ha già alzato i tassi dello 0,25% e probabilmente nel prossimo appuntamento l’incremento potrebbe essere anche dello 0,5%. In Europa gli analisti stimano che lo stimolo monetario terminerà entro luglio e che a settembre la BCE farà il primo aumento dei tassi.

Perché oggi il titolo di una banca è esploso al rialzo a Piazza Affari sempre più terra di conquista straniera

L’aumento dei tassi porterà inevitabilmente a un rallentamento della crescita economica. Questo rallentamento potrebbe anche verificarsi senza che l’inflazione scenda. In questo caso, si avrebbe il rischio di stagflazione, lo scenario peggiore per i mercati. Che comunque oggi non hanno mostrato preoccupazioni.

Dopo tre sedute di calo, nell’ultima giornata della settimana i prezzi dei listini europei hanno messo a segno rialzi tra l’1,5% e il 2%. Alla fine della seduta l’Euro Stoxx 50 ha guadagnato l’1,5%, la Borsa tedesca l’1,4%, quella francese l’1,3% e Londra l’1,5%.

La Borsa di Milano ha corso più delle altre. Al termine della seduta il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo del 2,1%, chiudendo a 24.819 punti. Atlantia e Banco BPM hanno trascinato al rialzo il nostro listino. Il titolo bancario ha chiuso con un eccezionale balzo del 10%, ma in mattinata i prezzi sono arrivati a guadagnare anche uno stratosferico 15%. Il Crédit Agricole ha comprato un pacchetto azionario del 9,18% di BPM, diventando il primo azionista. Ecco perché oggi il titolo è schizzato in alto.

Sempre a Piazza Affari, Atlantia ha avuto un’altra giornata sugli scudi. La società spagnola ACS e i Benetton si preparano a dare battaglia per il controllo della società.

Dopo l’offerta amichevole del fondo americano KKR a TIM e l’interessamento della società spagnola per Atlantia, è arrivato il colpo di Crédit Agricole su BPM. La Borsa di Milano è sempre più terra di conquista per stranieri attirati dai prezzi da saldo.

