Il deciso ed improvviso rialzo di ieri della Borsa di Milano, lascia spazio ad alcune riflessioni. Considerazioni utili a capire come potranno essere le prossime sedute della Borsa di Milano e su quali titoli puntare. Ecco gli scenari che potranno presentarsi nella seduta di oggi e nelle prossime giornate in Piazza Affari secondo gli analisti di ProiezionidiBorsa.

I livelli di prezzo da monitorare oggi

È utile partire dal dato della chiusura di ieri, molto indicativo. Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato a 22.734 punti, segnando un massimo a 22.790 punti. Questo livello è 40 punti sopra il target che avevamo indicato ieri, nella consueta analisi di previsione della giornata di Borsa (questo è l’articolo).

Un prezzo che a fine del 2019 aveva rappresentato un supporto importante per i prezzi e che ieri ha assunto il ruolo di resistenza. Ed è con il superamento di questa soglia che il Ftse Mib oggi potrebbe spingersi verso area 23mila punti. Per poi muovere l’attacco ai 24.600 punti. Livello a cui chiuderebbe l’ultimo dei gap, che si sono generati nella caduta delle quotazioni del febbraio scorso.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Perché occorre fare attenzione a questi titoli per capire cosa farà la Borsa

Oggi si potrebbe anche assistere a una momentanea fase di correzione. Complici i trader di brevissimo periodo, che paghi dei guadagni realizzati ieri, potrebbero chiudere le posizioni.

In questo caso l’indice Ftse Mib potrebbe scendere fino a 22.500 punti. Se vi si mantenesse sopra, questo livello potrebbe rappresentare una opportunità di acquisto per i ritardatari.

I titoli da tenere sotto osservazione oggi, sono senza dubbio i titoli bancari, in particolare 3, quelli che ieri hanno fatto meglio. Unicredit, Banco BPM e BPER Banca. Su questi tre titoli bancari ieri si sono concentrati gli acquisti.

La Borsa di Milano ieri è salita grazie al forte flusso d’acquisto su queste azioni e non viceversa. Come stiamo scrivendo da queste colonne da tempo, una nuovo rally per Piazza Affari passa per il rialzo dei bancari. Ecco perché occorre fare attenzione a questi titoli per capire cosa farà la Borsa.