E’ buona educazione quando qualcuno starnutisce dire “Salute!”. E’ una parola di augurio perché l’altro possa presto rimettersi in forma. Ma le cose stanno proprio così? Ecco allora perché non si dovrebbe dire salute quando qualcuno starnutisce.

Cosa si direbbe nelle altre nazioni

Vediamo se anche le altre nazioni condividono con noi la stessa espressione. In Germania si dice ugualmente Salute! o Gesundheit. In Francia lo stesso: Salut! In Islanda: Dio ti aiuti! Fra gli Arabi: Lode ad Allah! In Vietnam si dice: “Riso con sale”, il rimedio per i bambini che non stanno bene.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

In questo periodo di Covid

Soprattutto in questo periodo di Covid sentire qualcuno che starnutisce potrebbe far nascere il sospetto che non si tratti di un semplice raffreddore. La cosa darebbe fastidio e toglierebbe anche la voglia di dirgli il classico “Salute!”, pensando forse alla procedura a cui sarà sottoposto se positivo. In effetti qualcosa del genere capitava nel Medioevo.

Da dove viene questo modo di dire

Leggenda vuole che papa Gregorio Magno, intorno al 750 d.C, credesse che uno starnuto fosse un segno precoce della peste bubbonica, che circolava in quel periodo. Dire “Salute!” era una sorta di preghiera sul letto di morte: possa Dio vedere il tuo valore e aiutarti, perché stai sicuramente per morire. Questo perché lo starnuto era un pessimo presagio e si cercava di evitarlo.

L’esalazione dell’aria con lo starnuto era visto come l’uscita dell’anima dal corpo. Infatti secondo la Bibbia la parola anima e la parola soffio sono identiche. Quindi emettere uno starnuto era visto come emettere l’anima.

Questa tradizione, inoltre, si deve essere consolidata 700 anni dopo con l’arrivo della Grande Peste, l’epidemia che in Europa uccise 1 persona su 3. In questo senso dire salute a qualcuno, era un po’ come augurare buon viaggio a chi stesse in procinto di partire da questa vita. Ecco perché, stando al significato storico della parola, non si dovrebbe dire Salute quando qualcuno starnutisce.

Se si è alla ricerca di altre particolarità, magari se si vuol sapere che significato nascosto racchiude il nostro saluto Ciao!, si legga qui.