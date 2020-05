“Non bisogna assolutamente rinunciare ai carboidrati “, è quanto sostengono correttamente molti dietologi e consulenti alimentari. La pasta, il pane e il riso sono necessari per il nostro fisico. Molti li definiscono il carburante naturale, in quanto ci forniscono energia. Sono anche parte integrante della dieta mediterranea, che secondo molte associazioni mediche, è ancora la migliore dieta esistente. Noi italiani, che poi, la pasta l’abbiamo inventata, non riusciamo proprio a rinunciarci. L’importante è consumarli con moderazione, perché non si deve rinunciare mai ai carboidrati

Importante l’indice glicemico

L’errore che fanno in molti, è quello di addossare alla pasta, la causa dell’innalzamento della glicemia. Ma l’indice glicemico, indicatore dei livelli dello zucchero nel sangue, va tenuto monitorato soprattutto nel momento in cui si sfora in quantità e si scelgono gli abbinamenti. Infatti, casi particolari a parte, un piatto di pasta al pomodoro, alle verdure, in bianco di 100 gr, non innalza da solo la glicemia a livelli pericolosi. L’importante è non eccedere nella grammatura, nel condimento e nell’ abbinamento col pane. A fare la differenza infatti è il sovraccarico di carboidrati. Per questo, nello stesso pasto non bisogna assumere pasta, riso, pane e magari pizza. L’indice glicemico sale se mangiamo 200 gr di pasta, assieme a due panini.

Carboidrati e fibre

La risposta al fatto che si possano assumere tranquillamente carboidrati sta nella compagnia che si fornisce loro durante il pranzo. Detto quindi di non assumere possibilmente pasta e pane insieme, le fibre, presenti nelle verdure, rallentano il processo glicemico. In sostanza un piatto di pasta con le zucchine o con le melanzane o un risotto classico con gli asparagi, oltre a essere delizia del palato, sono anche salutari. Bene anche una bella insalatona con pomodori e verdure di stagione, prima della pasta. Così da avviare il metabolismo velocemente ed ecco perché non si deve rinunciare mai ai carboidrati.

Carboidrati le proteine

Allo stesso modo, decelera la velocità di assorbimento degli zuccheri nel sangue, qualora si assumano le proteine assieme ai carboidrati. Un esempio tradizionale di un pasto di atleti professionisti è dato da pasta con olio extravergine, petto di pollo alla griglia e verdure cotte. Una valida alternativa, soprattutto nel caso di un pranzo veloce è quella di abbinare alla pasta la frutta secca. Questa sana abitudine avrà il doppio beneficio di rallentare la glicemia e donare sazietà fino al pasto successivo. Infatti, l’accoppiata carboidrati -proteine, donerà benzina al nostro corpo in maniera graduale, consentendoci di non avere fame per alcune ore.

