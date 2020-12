Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quante volte ci è capitato di andare dal McDonald’s con l’idea di mangiare un piccolo panino e finire a mangiare un double hamburger? Che si sia a dieta o no, è difficile resistere ai prodotti della catena americana, anche se è ben risaputo che non sono salutari.

Questo effetto non è dato da una mancanza della persona, ma può essere causato da una deliberata strategia della compagnia americana. Cerchiamo di capire assieme perché non riusciamo a dire di no ad un panino del McDonald.

Perché gastronomia ed economia non sono un buon mix

Anche se pochi ci pensano, gastronomia ed economia sono due sfere che dovrebbero stare lontane miglia. Se, infatti, la prima ha l’obiettivo di soddisfare il palato dei consumatori, la seconda mira all’aumento del capitale. Questo, purtroppo, capita spesso a discapito della qualità degli alimenti e della salute di chi consuma i prodotti. McDonald’s non fa eccezioni.

I panini della compagnia, infatti, sembrano essere stati studiati con il solo scopo di portare il cliente a consumare di più. Questo fattore viene perseguito nonostante sia risaputo che un consumo esagerato dei panini può portare ad avere delle serie conseguenze per la salute. Cerchiamo di scoprire assieme come fa la famosa catena ad indurci a mangiare di più del solito anche quando non vorremmo.

Ecco spiegato perché non riusciamo a dire di no ad un panino del McDonald’s

I panini della catena americana contengono alti livelli di zucchero e sale, ingredienti capaci di indurre forti reazioni nei consumatori. Infatti, lo zucchero scatena nella nostra mente il rilascio di sostanze chimiche legate al benessere, quali la dopamina. Questo rilascio può portare a due conseguenze.

La prima è relata al collegamento tra la sensazione di benessere e il luogo in cui si consuma il cibo. La seconda è la tendenza ad abbassare le proprie difese e mangiare più del solito, magari comprando un altro panino.

Inoltre, l’alto tasso di sale nei panini, può portare il consumatore a disidratarsi e a bere maggiori quantità di bibite. Bibite che, spesso, sono esse stesse piene di zuccheri, quali la Coca- Cola, portando in questo modo il circolo a ricominciare.

Ecco spiegato, dunque, perché non riusciamo a dire di no ad un panino del McDonald’s.