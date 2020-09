Ormai il kebab è entrato di tutto diritto nella nostra cultura culinaria. Intendiamoci. Non stiamo dicendo che sia una ricetta italiana. Ma, piuttosto, che gli italiani ne consumano in grandi quantità. Che si tratti di una serata in compagnia di qualche amico, di un’uscita con la famiglia o di un languorino notturno, la proposta “kebab?” spunta sempre fuori. E questo è provato anche dalla moltitudine di posti che lo preparano in giro per le città italiane! Sono tante le domande che vengono poste quando si va dal cosiddetto “kebabbaro”. Ma ce n’è una che forse non ti sei posto. Infatti, ti sei mai chiesto: “Perché non ho mai visto una donna prepararmi il kebab quando vado a mangiarlo?”.

Perché le donne non si trovano dietro il bancone?

Insomma, potrebbe sembrare una domanda sciocca. Eppure, cerca di concentrarti un secondo. Hai mai effettivamente visto una donna dietro il bancone a servire kebab? Probabilmente, la risposta che in questo momento sta nascendo nella tua testa in modo spontaneo è negativa. Esatto! Questo perché ci sono delle ragioni che proprio chi lavora con il kebab ha svelato. Sì, perché è vero che le donne non fanno questo tipo di lavoro. E i motivi sono diversi. Vediamoli insieme.

Perché non ho mai visto una donna prepararmi il kebab quando vado a mangiarlo?

I diversi uomini che lavorano dietro il bancone e preparano il kebab hanno risposto a questa domanda. Pare infatti che le donne di origini arabe non si approccino in alcun modo a questo mestiere. Se infatti si trova una donna a servire il kebab, è perché probabilmente ci si trova in un ristorante pakistano. Dunque, il primo motivo è culturale. Il secondo invece, non certificato scientificamente, ma basato solo sui diversi pareri di chi questo lavoro lo fa tutti i giorni, sarebbe dovuto alla resistenza. Infatti, secondo chi prepara il kebab, il corpo di una donna non potrebbe mai reggere le alte temperature cui questo lavoro ti espone.

Ovviamente, ripetiamo, non c’è nulla di scientifico. Si tratta solo di opinioni basate su convinzioni personali. Perciò, se una donna che sta leggendo questo articolo volesse mai preparare il kebab, beh, fatti avanti! Potresti dimostrare che si sbagliano!